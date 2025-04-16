太地：對內房產業有信心 或加大內地投資額

或探索深圳發展機會

2022年太地宣布計劃10年內投資1000億元擴展公司業務，其中一半將投放於內地。彭國邦表示投資進展理想，至今已在內地項目承諾投放460億元，佔內地市場投資計劃總額約92%，涉及六大新發展項目，包括北京太古坊、西安太古里、三亞太古里、上海前灘綜合發展項目、住宅項目陸家嘴太古源及廣州聚龍灣太古里。此外，公司正積極尋找投資的「最後一塊拼圖」（即餘下40億元預算的投資機會）。

彭國邦續稱，美國關稅戰帶來的不確定有損營商環境及消費信心，房地產行業亦正面臨諸多挑戰，但公司營運保持韌性。在現時利率下行、內地消費增長且市場競爭未如先前激烈的環境下，仍是投資內地市場良機。他表示 ，太地在未來10年仍然期望繼續擴大在成都的版圖，冀為顧客提供不同於太古里的差異化體驗。此外，公司或會探索於深圳發展機會。

去年內地購物中心客流量升5%

彭國邦介紹，公司在內地進行的業態調整及租戶組合優化升級，有效提升租金收入（GRI），去年公司內地購物中心客流量按年提升5%，帶動銷售額水漲船高 。他續指，冀公司業務在下行市場環境中繼續保持穩定增長。雖然現時預計全年業務表現仍為時尚早，但對今年業務前景保持審慎樂觀。

談及香港物業發展規劃，彭國邦表示，現階段會專注於提升旗下已落成商場的零售體驗。他強調目前公司在香港三間商場的出租率均達到100%，反映零售品牌對太地的信心。他又指出，樂見港人北上消費，期待更多顧客前往成都太古里體驗全新的消費生活方式。

成都太古里10周年 年均訪客逾3000萬

太地昨於成都舉行成都太古里開業10周年慶典，彭國邦表示，成都太古里自2015年正式開業以來，年均接待超過3000萬訪客；去年零售銷售額較2019年上升約24%。自2022年起，商場分兩個階段開展了一系列策略性調整和優化舉措，以全面升級項目品牌及體驗。截至去年底共有超過215個品牌開設了全新門店或完成煥新升級。

明報記者 邱潤青 成都報道