太地：對內房產業有信心 或加大內地投資額

【明報專訊】太古地產（1929）行政總裁彭國邦昨日在成都太古里十周年誌慶表示，對內地房地產長遠發展有信心，未來不排除在出現新市場機遇時加大在內地投資額。他又相信去年第四季由刺激政策帶動的零售業良好增勢有望延續至今年。
2022年太地宣布計劃10年內投資1000億元擴展公司業務，其中一半將投放於內地。彭國邦表示投資進展理想，至今已在內地項目承諾投放460億元，佔內地市場投資計劃總額約92%，涉及六大新發展項目，包括北京太古坊、西安太古里、三亞太古里、上海前灘綜合發展項目、住宅項目陸家嘴太古源及廣州聚龍灣太古里。此外，公司正積極尋找投資的「最後一塊拼圖」（即餘下40億元預算的投資機會）。
彭國邦續稱，美國關稅戰帶來的不確定有損營商環境及消費信心，房地產行業亦正面臨諸多挑戰，但公司營運保持韌性。在現時利率下行、內地消費增長且市場競爭未如先前激烈的環境下，仍是投資內地市場良機。他表示 ，太地在未來10年仍然期望繼續擴大在成都的版圖，冀為顧客提供不同於太古里的差異化體驗。此外，公司或會探索於深圳發展機會。
彭國邦介紹，公司在內地進行的業態調整及租戶組合優化升級，有效提升租金收入（GRI），去年公司內地購物中心客流量按年提升5%，帶動銷售額水漲船高 。他續指，冀公司業務在下行市場環境中繼續保持穩定增長。雖然現時預計全年業務表現仍為時尚早，但對今年業務前景保持審慎樂觀。
談及香港物業發展規劃，彭國邦表示，現階段會專注於提升旗下已落成商場的零售體驗。他強調目前公司在香港三間商場的出租率均達到100%，反映零售品牌對太地的信心。他又指出，樂見港人北上消費，期待更多顧客前往成都太古里體驗全新的消費生活方式。
太地昨於成都舉行成都太古里開業10周年慶典，彭國邦表示，成都太古里自2015年正式開業以來，年均接待超過3000萬訪客；去年零售銷售額較2019年上升約24%。自2022年起，商場分兩個階段開展了一系列策略性調整和優化舉措，以全面升級項目品牌及體驗。截至去年底共有超過215個品牌開設了全新門店或完成煥新升級。