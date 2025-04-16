LVMH首季銷售意外跌 股價午夜前挫逾7%

市值低於愛馬仕 失奢侈品一哥地位

LVMH的核心業務、包括LV和Dior品牌在內的時裝和皮革業務，第一季內部收入按年跌幅達5%，分析師原預期可按年增長1%。LVMH關鍵的時裝及皮革業務，被視為整個奢侈品行業的風向標，收入出乎意料轉弱，為行業發出悲觀的信號，尤其是業界的供應鏈主要在歐洲等地，將面臨美國的關稅衝擊。LVMH表示，將考慮加價應對關稅。

LVMH財務總監Cecile Cabanis指出，第一季收入轉弱，部分由於中國顧客去年在日本消費急升。中國消費者此前利用日圓疲軟的機會，在日本以較低價格購買奢侈品，令日本市場去年銷售急增，而今年初卻未受惠於這種效應。

包括中國在內的日本以外亞洲地區，第一季內部收入按年下跌11%，分析師原預期跌幅不足5%。在美國市場，LVMH第一季內部收入亦按年跌3%。

稱考慮加價應對關稅

由於中國及美國消費者對干邑白蘭地需求轉弱，LVMH的葡萄酒和烈酒業務第一季銷售額更按年大跌9%。事實上，LVMH集團所有業務第一季均未實現內部增長。花旗分析，LVMH「沒有什麼值得高興的數據」，銷售額「整體低於最保守」買方（buyside）預期，在美國和全球經濟不確定性高漲情况下，難以預見LVMH或奢侈品行業在第二和第三季收入改善。富瑞分析師將LVMH目標價，由670歐元下調至510歐元，而LVMH昨晚股價已跌穿500歐元。

（綜合報道）

[國際金融]