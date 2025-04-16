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姜靜：港元或觸發強方兌換水平

【明報專訊】隨着美匯指數持續走弱，港元兌美元上周一度觸及2021年以來最高水平7.7531，離觸發強方兌換保證水平僅一步之遙。貨幣走强除因美元持續走軟，亦受港元流動收緊、南向通資金流入股市等因素影響。

筆者在上周文章提及美元最近未能受惠於避險情緒的原因，相關情况在上周出現進一步的演變。受關稅消息影響，上周資產市場出現劇烈的波動，基差交易被逼平倉，亦有對冲基金被追加保險金，因此需要拋售流動性良好的資產（如美國國債）。在清算潮下，美元資產拋售壓力加劇，同時有資金流出的迹象，導致美元兌一籃子貨幣走弱，美匯指數跌至3年低位。

為提振信心，上周人行表示堅定支持中央匯金增持ETF，南向通資金亦見回升。接下來，投資者預期或迎來更多利好消息，包括中國提前減息降準、加碼刺激措施。同時，在高波動的市場環境中，香港市場參與者亦積極準備流動性，導致港元流動性進一步收緊。

港元流動性趨緊導致利率走高，以1個月港元拆息舉例，該期限的拆息從4月3日（美國對等關稅宣布後）的3.44厘，上升21個基點至本周一的3.65厘，升幅明顯高於同期美元OIS利率。港美息差收窄，加上美元維持弱勢，推動港元兌美元走强。預計港元流動性偏緊的情况將在未來幾周內持續，港匯有機會繼續貼近在7.75水平附近。如港元資產的需求持續升溫，或美元進一步下跌，不排除有機會觸發強方兌換保證水平。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]