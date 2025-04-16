基金特區：景順看好亞洲經濟增長動力 中國內地印度適度加倉 減持台韓市場

特朗普宣布「對等關稅」對全球股市造成了震盪。阮偉國表示，無論是地緣政治還是關稅等因素都會造成短期影響，但他的選股策略以長線為主，聚焦在公司估值及管理質量上，特別是管理層是否願意與股東分享公司利潤。投資流程充分整合環境、社會及公司治理（ESG）考慮因素。他表示，公司選股也會留意其現金流及負債比重等因素。

佔全球人口六成 消費力不容小覷

基本上，亞洲地區的消費力強勁，特別是在人口增長方面。亞洲是世界上人口最多、最稠密的大洲，根據聯合國和各國統計局的數據顯示，截至2023年3月，亞洲總人口已超過47億，約佔全球總人口的60％，因此消費力不容忽視。景順亞洲消費動力基金預計將受益於亞洲經濟體內部消費增長，儘管香港和內地在新冠疫情期間較晚開放，管理基金時也會靈活調整，例如加重在印度的投資。景順亞洲消費動力基金成立多年，現時Z世代從小接觸互聯網，電子產品已成為他們日常生活中不可或缺的一部分。由基金成立時的持股主要集中於時裝和電腦等產品，到現在的餐飲、旅行及雲端運算等企業，長期仍看好AI及資訊科技等公司，但部分硬件股的估值略高，而選股準則不變，其中估值是重要的指標之一。現時增持的板塊為通訊服務和必需消費品，同時減持資訊科技。通訊服務、非必需消費品、必需消費品及資訊科技板塊目前佔基金投資組合的超過80％。

增持通訊服務必需消費品板塊

阮偉國看好亞洲消費增長的另一原因是亞洲中產階級數量的驚人增長，市場預期超過10億亞洲人將在2030年前晉身全球中產階級行列，但目前全球面臨老齡化及出生率減少，因此對健康護理等企業也較為關注，但組合部署暫時未有大幅增加；在選股策略時，也會關注利率、經濟周期及貨幣走勢，但核心選股策略仍以公司估值作為最重要考量。現時資訊較為發達且雜音太多，因此在篩選公司時，更要向其競爭對手調查。

2030年前料逾10億中產階級

基金投資策略會受市場環境的變化影響，市場環境可能因經濟周期、政治事件、社會變化或科技進步等因素而變化。基金經理會留意各種經濟指標，例如GDP、通脹率、失業率及利率等，以判斷經濟的健康狀况和趨勢。基金經理亦會定期評估投資公司的業績，包括收入、盈利、市場佔有率及管理層的表現等。

最後，不同行業有不同的周期和趨勢，基金經理會留意行業動態，並調整投資組合以抓住新的機會或避免潛在風險。

基金透過投資於有望受益於亞洲經濟體內部消費增長的亞洲公司所發行的股票證券，來實現長期資本增值。通過探索消費者領域的大趨勢（例如數位化、健康生活、高端化、消費體驗及城鎮化）可發掘大量投資機會。團隊運用「由下而上」的方法，挑選具備可持續領導地位和競爭優勢，但估值低於管理團隊認為的公允價值的公司。

明報記者 龍彩霞

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