活在灣區：復活節北上遊玩 留意套票優惠慳更多

明報記者 劉敬華

內地動物園、水族館及遊樂場向來是不少港人一家大小北上的主要行程，如今年開業的清遠長隆森林王國，近月便吸引不少港人到訪。儘管此類合家歡景點的入場費最多不過數百元，但若一家數口入場，總入場費或會逾千元。想節省入場費，可留意各旅遊服務平台推出的門票優惠，再以上述的新景點清遠長隆森林王國為例，於Klook購買一張成人票票價為271元，若選擇該平台限時優惠的雙人票，票價為395元，便可較購買兩張單人票節省147元（見表2）。

新景點清遠長隆 雙人票慳百多元

還要留意部分景點成人票的條款內容，因內地部分景點的成人票，可讓持票成人免費帶同一名小童入場，惟要留意相關條款大多訂明小童身高不可超過指定高度，方可獲免費入場。以深圳野生動物園為例，該園區的每張成人門票持票人，可免費帶同一名身高1.2米以下兒童入場，以現場測量為準。又如深圳小梅沙海洋世界，每名購票成人限攜帶一名身高1米或以下的兒童進場。部分景點更免長者入場費，如上述的深圳野生動物園及深圳小梅沙海洋世界，均可讓年齡達70歲或以上長者免費入場。

部分旅遊服務平台會就相鄰的景點推出套票優惠，如Trip.com推出的小梅沙海洋世界門票加小梅沙度假村門票的套票，票價約為275元，即較於該平台單購入小梅沙海洋世界門票，多付約97元便可多遊一個景點。又如Klook的珠海長隆海洋王國加飛船樂園2園2日單次入園套票，選擇於4月19日至20日入園，成人套票價為787元，較於該平台分別買兩園區的一日票約節省45元，若二人出遊同時購買套票，便可省下近百元的旅費。

注意景點休館時間免撲空

若嫌省得不夠多，也可考慮選擇內地入場費較低，甚至免費入場的景點，以動物園為例，若赴廣州旅遊將遊動物園的行程，由廣州長隆野生動物世界改成為廣州動物園，景點成人入場費便可由逾百港元，降至僅20元人民幣。雖然廣州動物園不會如廣州長隆野生動物世界般設森林小火車及空中纜車，但該園飼養國內外400多種動物，包括大熊貓、長頸鹿、非洲象、河馬、非洲獅、華南虎及斑馬等。除動物園外，其實內地不少博物館、科技館、美術館及大型圖書館也是免費入場，惟要留意休館時間，以及是否需要網上預約入場，還可留意部分內地商場的免費展覽及「打卡」場景，如深圳K11 ECOAST的「百變空間75周年史努比波譜主題」快閃展。

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