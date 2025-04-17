港商減接美訂單 貨品改運歐銷售 關稅蠶食利潤 稱遷廠外國已沒意義

吳國安：未來總訂單量難復舊觀

吳國安接受本報訪問時指出，美國大徵「對等關稅」實屬無理，很多時業界付貨時以FOB（船上交貨離岸價）計價，並由美國買家承擔稅款，但近期當地買家因難以估計最終繳付稅款金額，已索性「不訂貨、不去貨」。雖然美國買家需求量大，但是美國銷售的純利率只有2%至3%，大加「對等關稅」後肯定無法彌補成本，香港業界寧願「一動不如一靜」。他們既有部分輸美貨品「卡」在海關等完稅，亦因應內地同時加徵關稅，為應付兩地徵稅，他們寧願少接美國訂單。吳國安又指出，已更改原先計劃赴運美國的部分產品包裝，轉運歐洲禮品市場銷售，但當地需求量難以全面彌補美國貨量的損失。

在美國對全球實施「對等關稅」下，吳國安認為遷廠到外國已沒甚意義，亦預期過往佔生意一半比重的美國市場訂單將大減，未來總訂單量難復舊觀，吳稱已計劃開拓更多歐洲及中東市場。

梁日昌：所有廠家不再抱希望

在非洲埃塞俄比亞開鞋廠的梁日昌說：「美國徵稅只有多無少，就算調低過後也會再調高，所有廠家不會再抱希望。」即使美國向中國以外暫緩徵收對等關稅90日，梁認為只是「迴光反照」，香港業界已盡量互助趕工出貨，「有幾多就走幾多」。近10年他們已經少收信用證去出貨，早已按一至兩個月數期收款運作，經過去年底訂單高峰後，業界已收回80%至90%貨款，因此廠商現時面對的財務壓力未致太大，然而隨着美國大增對華關稅，梁指出一直以來分擔部分關稅開支的中小型美國進口商，亦未必再有足夠資金應付新增關稅，或有可能倒閉。

梁日昌稱，近期給予美國進口商數期，更有延長至超過兩個月的情况，亦見有美國進口商減落單量20%至30%；美國買方在他們眼中已變成不可靠的生意伙伴，中國供美的鞋品，由全盛期每年15億對，至拜登政府時降至5.5億對，到目前估計更已降至不足100萬對。

梁日昌稱他們可開拓內銷及香港旗下鞋店出貨，但未能全部彌補美國市場，他認為港府應支持業界開拓市場，無奈港府「中小企業市場推廣基金」削減支援下，對業界幫助有限。

明報記者 陳偉燊

[關稅戰]