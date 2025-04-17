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工總莊子雄：拖延出貨 港商資金有壓力

【明報專訊】美國向各國徵收「對等關稅」，政策又常變，香港工業總會主席莊子雄批評美國徵稅不合理，事件令廠商及美國入口商轉持觀望態度，部分業界已接到查詢可否取消訂單、要求港商承擔部分關稅、延遲落單甚至拖延出貨，憂慮這將對港商資金構成壓力。他認為港商尋求分散市場同時，應憑過往信譽良好，續提升品質及技術含量，化危為機。

長遠需主動拓新市場 分散風險

莊子雄表示，特朗普政府的關稅政策非常不理性，變化非常急，在貿易戰下令雙方難繼續做生意。尤其進出口商和美國買家都持觀望態度，不確定應否繼續原有交易，也不確定產品若繼續在中國生產能否出貨。他續稱：「業界反映有部分買家已詢問可否取消訂單，也有美國買家要求港商分擔關稅或落單後拖延出貨。這種情况導致港商在資金周轉上有壓力，影響現金流。香港和美國的進出口商也難以在關稅政策頻頻變化下有長遠合作。」

不過他稱，港商數年前已開始調整，並引述工總過去會員調查反映，45%受訪者已落戶東盟，有個別廠商開拓非洲和全球南方等新興市場。最近數據顯示香港廠商生意有56%屬內銷、44%屬出口。他們期望政府增加支援企業拓海內外市場。隨着金管局和銀行界宣布繼續落實「9+5措施」，他相信有助暫緩中小企融資壓力，但長遠港商需主動發掘新出路，開拓新市場和機遇，分散風險。

籲提升產品質素 確保競爭力

近日美國暫停向多種中國電子產品加徵關稅，莊子雄認為這反映中國電子產品的質素及科技含量難被替代，美國政府意識到政策嚴重影響當地企業利益及當地消費市場動盪。他提醒這只是「暫停徵收」。美國的舉措涉及國家和地區眾多，變相令美國進出口商沒太多替代選擇下，他建議業界續提升產品質素和技術含量，確保產品在全球市場有競爭力，轉危為機。

[關稅戰]