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小鵬：未在美銷售 不受關稅影響

【明報專訊】內地新能源汽車市場競爭日益激烈，小鵬汽車（9868）董事長兼首席執行官何小鵬強調未來3至5年公司仍不能「穩坐釣魚台」，將致力做好「四件事」，即科技發展、企業綜合體系能力、商業能力及全球化，以促進公司長遠發展。談及關稅戰及美國市場時，小鵬名譽副董事長兼總裁顧宏地表示，公司旗下汽車未在美國銷售，不受現時關稅影響，但公司正密切關注相關情况，例如全球供應鏈變化可能帶來的衝擊，目前則未受到影響，未來則會「更自給自足」。

何小鵬：內地最終或剩10車企

小鵬港股昨日（16日）收挫6.9%，報73.35港元，美股盤前則挫3.7%至19.08美元。

繼周二（15日）在港發布新車即2025款X9後，小鵬昨於本港召開全球記者會，會上談及內地市場競爭時，何小鵬以早年的手機行業為例，指過往內地手機行業有逾千家本土公司，但目前只有6家，預計汽車行業也將有類似變化，最終可能只剩下10家車企。

料未來10年逾半銷售來自海外

「內捲」之外，小鵬於去年加大「出海」力度，目前已進入逾30個國家和地區的市場。何小鵬表示，小鵬於海外市場主要走中高端路線，並預計未來10年公司一半以上銷售都將來自海外。顧宏地補充，公司出海目的地主要是歐洲、東南亞、中東和拉丁美洲，目前銷情較好的主要是歐洲、以色列、新加坡等高端市場，具體而言，歐洲市場中芬蘭等電氣化程度較高的北歐國家銷情尤其不錯。