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美匯指數低見99.35 金價首升穿3300美元關

【明報專訊】關稅戰及貿易衝突持續，推動了黃金的避險需求。面對美國政策反覆無常，投資者對美元資產的信心受損，令美元持續偏軟，美匯指數昨低見99.35，在接近3年低位徘徊，從而令美元計價的黃金價格持續向上。金價昨首次升穿每盎司3300美元關口，現貨金高見3319美元，期金則高見每盎司3336美元，兩者同樣刷新歷史高位。今年以來，金價已升超過25%。

分析：美匯指數或續跌 利金價

市場分析指出，若特朗普的貿易戰削弱外國投資者對美國資產的興​​趣，並拖累美國經濟增長，美匯指數可能進一步下跌，從而有利金價。 著名經濟研究機構Yardeni Research周二發表報告指出，鑑於歐元近期上漲，美元的拋售，與投資者將資金從美國資產轉移到歐洲資產有關。該報告又稱，中國國有資產管理公司也可能出售美國國債，並買入歐洲債券，作為對美國政府的經濟報復。倘外國投資者少許拋售壓力，就令美國金融市場如此焦慮，反映美國財政狀况非常脆弱。

高盛：外國報復關稅 損美元貶值好處

高盛首席經濟學家Jan Hatzius的報告稱，鑑於過去幾年美元相對強勢，即使過去兩個月大跌，美元兌主要貨幣長期平均匯率仍高出約20%，意味美元仍可能繼續下跌。Hatzius稱，美國政府保護主義立場可能會進一步削弱所謂的「美國例外主義」，後者近年推動美國股市大漲，「或許更重要的是，轉向保護主義不僅在短期內，而且在長期內，都將削弱美國經濟增長的理由」。

理論上，美元貶值會使外國消費者以更廉宜的價格購買美國貨品，從而有可能提高美國企業盈利，但其他國家對美國採取報復關稅，將損害美元貶值的好處。

澳洲貴金屬精煉商ABC Refinery表示，若關稅的不確定性增加，而美國政府立場趨於強硬，令關稅影響到通過第三方國家運輸的商品，有可能會損害全球供應鏈，這些因素都為金價帶來支持。

（綜合報道）

[國際金融]