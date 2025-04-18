恒大前CEO就資產凍結申上訴許可 下周二宣判

本案原告為已被清盤人接管的中國恒大集團；被告為許家印、丁玉梅、夏海鈞、潘大榮、XIN XIN (BVI) LIMITED、YAOHUA LIMITED、EVEN HONOUR HOLDINGS LIMITED。

法官質疑夏海鈞故意不遵披露令

去年6月法官高浩文應恒大一方申請，向夏海鈞等人頒布資產凍結令及資產披露令，之後夏一方申請解除資產凍結令和豁免披露資產，惟在今年2月被拒。

法官高浩文早前另頒除非命令（unless order），要求夏在限期前遵從披露資產命令，否則將被禁止在案中辯護。夏一方現就資產凍結令和上述「除非命令」申請上訴許可，案件昨在高院聆訊。

夏海鈞一方陳辭稱，夏不曾出任恒大財務總監，亦在恒大財務報表和公司財務事宜參與度低，認為夏就豁免披露資產的申請，有合理可辯之處。夏一方又力陳，表面證據顯示，針對夏的資產凍結令應被解除。夏一方陳辭期間，法官高浩文質疑，夏海鈞故意不遵從資產披露令，直至法庭頒布除非命令才嘗試遵從。夏一方重申，夏有「充分理由」不遵從該命令。

此外，恒大一方申請一項命令，剔除夏海鈞的抗辯理由；又質疑夏海鈞是故意不遵從資產披露令、夏亦無「充分理由」不遵從該命令。法官高浩文聽罷陳辭後，表示會在下周二頒布判決。