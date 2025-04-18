鮑威爾企硬 惹特朗普狠批 斥對方任期結束「來得太慢」

特朗普表示，鮑威爾「早就應該像（歐洲央行）那樣減息」，他現在肯定要降低利率。美聯儲自去年12月減息後，聯邦基金利率區間一直維持在4.25厘至4.5厘。歐洲央行自去年6月進入減息周期後，基準利率已由4厘降至2.25厘。

鮑：聯儲獨立性是法律問題

暫未知特朗普的帖文，到底是指鮑威爾直至2026年5月的主席任期完結得太晚，還是指特朗普有意提早罷免鮑威爾的職務。至於鮑威爾的美聯儲理事任期，將持續至2028年2月。鮑威爾周四凌晨發表講話時亦重申，美聯儲的「獨立性是法律問題」，美聯儲的章程表明，「除非有正當理由」，否則其職位不能被罷免。

特朗普以往多次威脅要撤換鮑威爾。特朗普政府此前緊急要求美國最高法院授權總統解僱獨立聯邦機構的高級官員，以推翻1935年的「漢弗萊案」（Humphrey's Executor）的判例，恢復總統對行政部門的控制權。雖然美國最高法院即將審議的問題，並非直接關乎美聯儲，卻可能決定特朗普是否有權撤換鮑威爾。鮑威爾表示，美聯儲正關注此案，但不認為任何決定將適用於美聯儲。

特朗普昨晚給鮑威爾起外號為「太遲」（too late），指其行動「總是太遲，而且錯誤」，指鮑威爾周四凌晨的講話是「又一次典型的徹底混亂」。特朗普又重申，關稅令美國富裕。

極可能短期推高物價

鮑威爾則於周四凌晨對特朗普關稅政策發出嚴厲警告，指「迄今為止宣布的關稅升幅遠超（美聯儲）預期」，「極有可能」導致消費者短期內面對更高物價，並出現更高的失業率，這將為美聯儲帶來「充滿挑戰的情景」，若要應對通脹壓力而在利率方面採取的任何措施都可能加劇失業，反之亦然，預示美聯儲在緩衝貿易戰帶來的經濟影響時，可能靈活性減少。

鮑威爾強調，美聯儲須確保關稅不會引發價格持久上漲，反映當局對通脹威脅保持警剔。當被問及是否存在「美聯儲認沽期權」（Fed put，即市場暴跌時，美聯儲會介入救市），鮑威爾回答「不」。他說，市場正面臨大量不確定，這意味波動，但市場仍在正常有序運作，基本上符合預期，所以毋須介入。

市場人士認為，鮑威爾言論較預期鷹派，輕微下調美聯儲短期內的減息預期。儘管特朗普形容與日本貿易代表團的關稅談判取得「重大進展」，且最新公布的美國上周首次申領失業救濟人數降至21.5萬人，數字是逾兩個月來最低，反映美國就業市場穩健，但美股三大指數早段續跌。

美國最大醫保集團聯合健康（美：UNH）季度盈利遜於預期，其行政總裁Andrew Witty表示，業績「異常，且不可接受」，並下調全年展望。該股早段急挫兩成，有份拖累道指下挫600點。聯合健康旗下UnitedHealthcare行政總裁湯普森（Brian Thompson）去年底被槍殺，兇案現場的彈殼刻有拒絕賠償的信息，引起美國輿論抨擊保險機構拒賠率高的問題。

（綜合報道）

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