歐央行減息0.25厘 稱增長前景惡化

拉加德：面臨負面需求衝擊

歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）表示：「我們正面臨負面的需求衝擊。」她指出，一些關稅已經到位，而「一些影響更大的措施」可能即將推出，預期關稅可能對經濟增長產生負面影響，而關稅對通脹的淨影響尚未明確。

議息聲明指出，不確定性增加，可能會降低家庭和企業信心，而市場對貿易緊張形勢的動盪反應，可能會令融資條件收緊。該央行指出，在當前「異常不確定」（exceptional uncertainty）的情况下，央行官員將依賴數據，逐次會議決定適當的貨幣政策立場。

雖然歐洲央行的議息聲明刪除了「限制性」一詞，可能意味當前利率更接近中性水平，不過拉加德指出，評估當前貨幣政策的限制性是「毫無意義的」，因為利率限制性是要與中性利率作對比，而中性利率的概念只適用於「沒有衝擊的世界」 （a world free of shocks），這與當前環境並不相符。

市場料續減息 歐元跌至1.136

德銀報告稱，前瞻指引預告關稅將帶來衝擊，而「異常不確定性」情况，意味如果貿易衝擊持續，且數據轉弱，歐洲央行將願意進一步放寬貨幣政策。德銀預計，歐洲央行將在6月再次減息，到今年底利率將降至1.5厘。凱投宏觀亦預計，歐洲央行可能在6月和7月會議減息。每歐元兌美元昨晚跌0.3%，跌至1.136水平。

（綜合報道）

[國際金融]