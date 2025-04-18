moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

歐央行減息0.25厘 稱增長前景惡化

【明報專訊】面對特朗普政府的關稅威脅，歐洲央行昨宣布將三大關鍵利率各下調0.25厘。自去年6月以來，歐洲央行已減息7次，昨將存款利率降至2.25厘，主要再融資利率降至2.4厘，而邊際貸款利率降至2.65厘，符合市場預期。歐洲央行的議息聲明表明，由於「貿易緊張形勢加劇，增長前景已經惡化」。

拉加德：面臨負面需求衝擊

歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）表示：「我們正面臨負面的需求衝擊。」她指出，一些關稅已經到位，而「一些影響更大的措施」可能即將推出，預期關稅可能對經濟增長產生負面影響，而關稅對通脹的淨影響尚未明確。

議息聲明指出，不確定性增加，可能會降低家庭和企業信心，而市場對貿易緊張形勢的動盪反應，可能會令融資條件收緊。該央行指出，在當前「異常不確定」（exceptional uncertainty）的情况下，央行官員將依賴數據，逐次會議決定適當的貨幣政策立場。

雖然歐洲央行的議息聲明刪除了「限制性」一詞，可能意味當前利率更接近中性水平，不過拉加德指出，評估當前貨幣政策的限制性是「毫無意義的」，因為利率限制性是要與中性利率作對比，而中性利率的概念只適用於「沒有衝擊的世界」 （a world free of shocks），這與當前環境並不相符。

市場料續減息 歐元跌至1.136

德銀報告稱，前瞻指引預告關稅將帶來衝擊，而「異常不確定性」情况，意味如果貿易衝擊持續，且數據轉弱，歐洲央行將願意進一步放寬貨幣政策。德銀預計，歐洲央行將在6月再次減息，到今年底利率將降至1.5厘。凱投宏觀亦預計，歐洲央行可能在6月和7月會議減息。每歐元兌美元昨晚跌0.3%，跌至1.136水平。

（綜合報道）

[國際金融]