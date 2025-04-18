貿戰影響 中國往美貨船紛取消

美5月貨櫃進口或雙位數跌

海運聯盟ONE停靠中國青島、上海、寧波、韓國釜山、加拿大溫哥華及美國塔科馬（Tacoma）的航線，原訂5月復航，但受貿易戰影響決定繼續暫停直至另行通知。至於ONE原有的航線則計劃取消停靠美國北卡羅來納州的威爾明頓（Wilmington）。

北美地區海上貨運減少，將打擊物流、倉儲行業。CNBC指出，假設每艘貨輪在每次北美航程可運載8000至1萬個TEU（20呎標準貨櫃）的貨物，目前80個航次被取消，相當於少了64萬至80萬個貨櫃。若進口貨櫃持續減少，將導致港口的裝卸作業大減，碼頭收到的處理費亦隨之下降，而貨櫃的鐵路和公路運輸、倉儲需求等，也會因而減少。由3月最後一周至4月第一周，全球和美國貿易航線預訂量大減。多種貨品類別預訂量急降，服裝與配飾、紡織品等跌幅在50%以上。中國約佔美貨櫃進口量30%，並佔美國從亞洲貨櫃進口量的54%。倘東向航次減少，也會影響美國產品對亞洲的出口。

（綜合報道）

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