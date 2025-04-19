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WSJ：特朗普欲提前解僱鮑威爾 心水主席人選沃斯反對 財長憂罷免代價高

標籤：經濟

【明報專訊】《華爾街日報》（WSJ）引述多個消息人士稱，美國總統特朗普私下已就解僱聯儲局主席鮑威爾討論了數個月，惟他未決定是否要於鮑威爾任期明年結束前提早趕走對方。曾屬特朗普心水人選的聯儲局前理事沃斯（Kevin Warsh）反對撤走鮑威爾，財長貝森特亦認為風險太大。

明報記者 鄭智文

報道引述消息稱，今年2月在海湖莊園會議期間，特朗普與沃斯討論過或提早撤走鮑威爾，由沃斯接任。消息指出，沃斯反對撤走鮑威爾，認為應由鮑威爾順利完成任期。據悉，到3月仍有接近特朗普人士就撤走鮑威爾而進言。報道引述數名去年曾與沃斯談過的人士稱，當時沃斯給他們的印象，是將由他接任聯儲局主席一職。

財長：幣策獨立性如「珠寶箱」

特朗普周四於Truth Social發帖，炮轟鮑威爾減息政策「永遠太慢且錯誤」，且批評其周三的發言是另一個典型「混亂（mess）」。特朗普指出，油價及物價均跌，美國亦因關稅而致富，鮑威爾早應如歐央行般降息，斥鮑威爾應盡快離職。白宮拒絕置評，沃斯則未有回應要求置評。鮑威爾周三於芝加哥經濟俱樂部發表演說，警告特朗普的關稅政策或推升通脹，拖累經濟成長，令聯儲局於「穩定物價」及「充分就業」的雙重政策目標之間面臨艱難抉擇。

不過特朗普解僱鮑威爾的想法亦未獲其幕僚支持。財長貝森特認為罷免鮑威爾潛在代價高昂，好處不多，日前更形容聯儲局貨幣政策的獨立性好比「珠寶箱」，美國永遠不應於此退讓。他提到，今年夏天白宮將開始會見聯儲局主席候選人。

道指年半來首現「死亡交叉」

美股昨日休市，三大指數在周四個別發展，標指收漲7點或升0.14%，至5282點；納指收跌20點或0.13%，至16,286點；道指表現最差，挫527點或跌1.33%，收報39,142點，更自2023年11月以來重現「死亡交叉」，即50天移動平均線跌穿200天移動平均線，這通常被視為將回調或急跌的迹象。日前標指及納指亦先後出現相同信號。而今年3月羅素2000指數亦有出現「死亡交叉」，至今累積跌近一成。不過，道瓊斯統計1950年以來道指出現死亡交叉後的表現，通常一周後道指會略升，之後升幅擴大，而過去20次出現死亡交叉後，平均而言道指表現甚至更為強勁，最近例子便有如2023年11月的情况。

另外，《金融時報》引述英國投資基金藍鯨增長（Blue Whale Growth）基金經理Stephen Yiu指出，自特朗普4月2日宣布「對等關稅」後，該基金悉售手頭Meta（美：META）股票，因憂慮其數碼廣告或受打擊，另亦出售微軟（美：MSFT）股份，擔心其於人工智能投資過多，反而在近數周買入Nvidia（英偉達）（美：NVDA），在藍鯨基金比重由去年底的7%升至10%。