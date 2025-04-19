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SIERRA SEA暫收逾4000票 加推80伙

【明報專訊】復活節長假期展開，雖然大批市民離港外遊，但無損樓市氣氛。新地（0016）大型焦點新盤西貢西沙SIERRA SEA，本周中公布首張價單後，隨即接受認購，市場消息稱，項目過去兩日累收逾4000個認購登記，發展商昨日加推價單第2號共80伙單位應市，折實平均呎價10,888元，屬原價加推。市場預計，收票情况持續踴躍，不排除發展商再加推單位，擬於復活節假期後推售。

市場料再加推 擬復活節後推售

SIERRA SEA昨日加推的價單第2號，戶型涵蓋1房至3房間隔，更首度推出實用700方呎的3房1套連儲物室單位，折實售價由307.61萬至787.61萬元，折實呎價由10,085至11,382元，折實平均呎價10,888元，較首批折實均呎10,398元些微高4.7%，加幅因應樓層而調整，屬原價加推。

市場消息稱，項目累收逾4000個購樓意向登記，以價單1號及2號推出共238伙計算，超額認購近16倍。

瑜一．天海連沽兩伙 吸金2273萬

發展商趁復活節，積極推售新盤餘貨，正以現樓形式推售的華懋及港鐵（0066）何文田瑜一．天海，昨日售出兩伙，吸金2273萬元，其中售出一伙為第2B座10樓C室，實用522方呎，兩房梗廚間隔，成交價1170.37萬元，實呎22,421元，同類型單位的分層戶現尚餘3伙待售。瑜一．天海自本月初以現樓形式推售後，共售出96伙，套現逾11億元；整個瑜一系列目前已累售566伙，套現逾91.1億元。

旭日集團旗下屯門青山公路青山灣段黃金海灣，昨日錄得3宗成交，有內地客購入兩伙兩房單位，單位為2期珀岸第1B座5樓及6樓C室，實用面積同為435方呎，涉逾900萬元，據悉買家鍾情項目毗鄰泳灘，認為具增值潛力，購入作投資之用。

另豪宅新盤需求持續，建灝地產旗下赤柱新盤ONE STANLEY，昨日上載全新銷售安排，推出第7座天際特色大宅招標。

建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，招標單位為第7座3樓B室，實用1215方呎，屬3房1套連雙儲物房及天台間隔，天台面積1175方呎，將於本月22至24日（下周二至四）招標。ONE STANLEY自推售至今，累沽21伙，套現約17.3億元。