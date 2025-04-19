Netflix首季多賺24% 盤後曾升5%

今年首季Netflix收入按年增加12.5%至105.4億美元，高於市場預期的105.1億美元，主要受惠於會員數量增長和定價上漲，期內訂閱及廣告收入略高於預期，公司指出，季內劇集《混沌少年時》，以及電影《特務再出發》、《救命行動》及《疾速反擊》都能列入歷來最受歡迎榜單中。經調整後每股盈利錄得6.61美元，勝市場預期的5.68美元；經營利潤率按年上升4個百分點至32%。

料次季經營利潤率升至33%

Netflix表示，公司營收和利潤增長前景依然穩健，預計今年第二季營收將按年增長15.4%至110.4億美元。受惠於1月份全面上調價格，以及會員和廣告收入的持續增長，預計第二季度經營利潤率將達到33%，較去年同期提高6個百分點，經調整盈利可達30.6億美元，即按年升42%。集團同時預告在會員數量健康增長、訂閱價格上漲及廣告業績翻倍情况下，維持全年收入預測不變，料介乎435億美元至445億美元，全年經營利潤率為29%。