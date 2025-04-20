moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

大戶增持比特幣 散戶信心回穩

【明報專訊】關稅戰下市場聚焦黃金，身為投機資產的比特幣相形失色，上周三更曾下跌至7.5萬美元，見去年11月初以來低位，今年初至今累挫9%，近日則於8.5萬美元關口窄幅波動。大行摩根大通認為，比特幣長期被塑造成「數字黃金」的敘事正受到考驗。不過，市况不明朗下，有市場數據顯示，仍有「巨鯨」大戶增加比特幣持倉，散戶信心亦正回升。

加密貨幣數據統計平台Glassnode所追蹤的「囤幣趨勢指標（Accumulation Trend Score）」反映了各類錢包群體在15天內的行為，相關趨勢分數接近1代表「積極買入」，接近0則代表「持續賣出」。

數據顯示，持有超過1萬枚比特幣的大戶仍持續買入比特幣，其趨勢得分徘徊在0.7附近，表明長期持有者持續看漲比特幣。同時持貨1至100枚比特幣的投資者的趨勢得分則回升至近0.5，顯示散戶信心亦正回穩。

摩通：波動市黃金更受惠

另一邊廂，摩通指出，比特幣去年年底漲勢強勁，再加上比特幣本質上波動較為劇烈、風險較大，而且與科技股關聯度也較高，今年來表現相對疲軟。該行從資金流向分析，認為黃金相對比特幣，更能於近期市况波動中企穩甚至受惠。不過，分析師亦相信，目前比特幣於6.2萬美元位置仍有重要技術支持，接近平均生產成本。