moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

英財相支持Shein上市 稱不會停與中國接觸

【明報專訊】英國加大吸引外資上市力度。繼較早前倫交所引入長和（0001）旗下長江基建（1038）在當地掛牌後，英國財相李韻晴（Rachel Reeves）表示，支持中資快時尚品牌Shein到當地上市。而談及與中國的貿易往來會否因受美方壓力而減少時，她強調停止與中國的接觸是「愚蠢的（foolish）」。

或成英歷來集資規模第二大IPO

Shein去年6月向FCA（英國金融行為監管局）提交新股IPO申請，而該公司在2023年的上一輪融資中估值為660億美元，若上市計劃成事，將成英國有史以來集資規模第二大的IPO。此項IPO早前據報已獲FCA批准，目前正待中國證監會批准。李韻晴接受英國《每日電訊報》訪問時表示，英方將支持是次Shein的IPO。她又稱，FCA審查企業上市的標準非常嚴格，但英國歡迎新公司上市。

較早前英國遭美國全面加徵10%「對等關稅」，李韻晴下周將赴美與特朗普會談，冀就此達成協議。有指美國或在貿易談判中向英國施壓，要求英方限制與中國的貿易往來，李韻晴表示，中國是世界第二大經濟體，本屆政府不會停止與中國的接觸。

近年英國頻頻對海外企業招手，意圖大搞「IPO經濟」，包括去年8月引來長建登陸倫敦第二上市，惟未發行新股集資。不過，有見集資規模呈現較大差別，不少英國上市企業選擇「棄英投美」，去年倫交所更爆退市潮，有88家公司從主板退市或轉移至其他主要上市地點，但同期僅有18家公司在倫敦市場尋求上市。