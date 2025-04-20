澳門復活節假酒店房叫價按年降

【明報專訊】復活節長假由上周五至明天橫跨4天，傳統為港客到訪澳門的旺季，根據澳門傳媒引述治安警數據，截至昨午5時累計約一天半共錄得24.5萬旅客訪澳。當中在上周五假期首日入境旅客近11.9萬人次，並以經港珠澳大橋入境達3.7萬人次佔最多，超過關閘入境旅客的3.6萬人次。本報翻查各賭場酒店網頁更顯示，在這檔旺季酒店房價叫價普遍比去年同檔期為低。