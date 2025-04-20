北海道酒店破產開發商 或內地人操盤

本報依據早年相關的新聞稿及所述負責人及控股公司的資料，進一步翻查公司註冊處的資料，顯示其控股公司櫻花資本國際控股（香港）（下稱櫻花資本）截至2023年12月的資料顯示，包括董事于川、張曉晉及楊巍，3人的英文名均為普通話拼音，料該酒店業主的控—股公司，與內地人持盤有關。

櫻花資本3董事英文名為普通話拼音

公司註冊處的資料顯示，張曉晉的英文名稱Zhang XiaoJin，則與2021年新間稿內上載有關出事並位於二世古的酒店所屬發展商La Plume Niseko Resort TMK主席Zhang XiaoJin名字一樣。櫻花資本的已繳足註冊資本為1000元，並分1000股，當中黑曜石資本集團（下稱黑曜石）、B.A. Assets Management及秋葉投資各持股45%、48.4%及6.6%。黑曜石資本、櫻花石及發展商的3名董事，均報同一中環登記地址。

翻查瑰麗酒店官網，未有再顯示該間位於二世古的酒店相關資料。

資料亦顯示，黑曜石資本及櫻花資本仍然營運中，未見該兩家公司在港股市場持有上市公司，亦未見在證監會的中介人名冊有登記。