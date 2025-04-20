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內地航企停購飛機 波音或最多失12億美元

【明報專訊】波音（美：BA）近年意外頻頻，關稅恐雪上加霜。外媒報道，中國要求內地航空公司暫停向波音購買飛機，加上航空公司為規避關稅，可能延遲收貨，若中國市場今年與波音絕緣，波音最多或受12億美元打擊。

WSJ：關稅令美製飛機成本倍升

《華爾街日報》引述消息稱，中國官員已告訴內地航空公司，暫時勿向波音添置飛機，並要求航空公司接收之前訂下的飛機前，須先尋求批准。彭博引述消息稱，上述命令是中國宣布對美國商品徵收125%報復關稅後發布。彭博指出，關稅將美製飛機及零件成本推高至少一倍，這令內地航空公司無法接收波音飛機。彭博又稱，內地航空公司正租賃波音飛機，成本即將急漲，對此中國政府仍在考慮是否要援助它們。

《華爾街日報》分析，即使中國同意波音出貨，內地航空公司也可能延遲收貨，規避關稅。市場預測，在未來20年間中國將成波音最大市場。據股票研究公司Bernstein估計，若中國停止今年接收波音所有飛機，波音將受12億美元打擊。去年波音收入錄670億美元。

雖然中國商飛亦有自家製造的C919飛機，惟目前仍依賴美國企業供應零件，且需時數年才有機會達國際水平，去年僅有13架飛機交付。

波音CEO憂供應鏈出口受影響

該報指出，貿易戰局勢或令空中巴士（Airbus）受惠，若內地航空公司取消波音訂單，空中巴士有望在中國市場進一步超前。目前空中巴士在中國已在兩條最終組裝線，波音則沒有在中國製造飛機，但在中國設有中心，用以完成幾乎做好的飛機。波音行政總裁Kelly Ortberg表示，憂慮零件及材料的關稅將構成直接成本，又擔心波音供應鏈及出口能力受影響。

不過，即使波音在中國市場受阻，短期內對波音或影響有限。目前市場對波音飛機需求仍然旺盛，積壓訂單約有5500張，新訂飛機亦可能需時近10年才可交付。

[企業地球村]