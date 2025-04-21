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科法斯：關稅衝擊港電子出口企業 依賴歐美市場中小貿易商 破產數目恐升

【明報專訊】美國「對等關稅」下，中國進口貨稅率可加至245%，其餘地區在90日「暫緩期」內仍被徵10%稅率。貿易信用風險管理公司科法斯（Coface）將今年香港GDP增長由2%降至1.6%，北亞經濟學家譚俊譽稱，關稅對本港電子等傳統出口企業衝擊較大。近期香港貿易受前置出口帶動，現時貿易商信貸狀况保持良好，不過全球經濟增長放緩，歐美高利率抑制需求，削弱傳統出口市場動能，或使依賴歐美市場的中小貿易商承壓，相關破產數目上升。

明報記者 歐陽偉昉

美國總統特朗普競選時揚言加徵關稅，貿易商在去年第四季已提早出口避免關稅影響，去年本港商品整體出口貨值按年上升8.7%，今年首兩個月亦按年升6.5%。

受惠提前下訂單 港商信貸仍佳

譚俊譽指出，客戶提前下訂單，加上去年電子產品處於復蘇周期、美國市場需求旺盛，帶動去年香港出口表現理想，因此未見港商的出口延期付款大幅上升。本港金融體系穩健、政府信用保險政策為優質貿易商提供支持，亦有助他們保持良好信貸狀况，為企業應對關稅衝擊提供利好因素。

隨着關稅對企業盈利影響開始浮現，關稅壁壘、融資成本高企及地緣政治風險加劇資金周轉壓力，譚俊譽表示，電子、服裝、玩具等傳統出口行業利潤較薄，信貸風險在這些行業料較為集中。

已積極拓多元化市場減風險

至於信貸狀况會惡化至什麼程度，他稱，因為從未有美國向近乎所有地區全面加徵關稅的經驗，現時很難估計關稅對貿易商信貸狀况的影響。不過，香港本地製造的出口產品附加值較高，例如鐘表、珠寶、醫藥等，因其利潤較厚或較難替代，受到關稅衝擊會相對有限。

港商面臨對美出口減少，譚俊譽指出，過去數年中美地緣政治緊張，當時港商已積極拓展多元化市場，包括一帶一路沿線、中東、日韓等地，減低美國市場風險，企業需要一段時間來調整供應鏈和出口市場。

生產方面，包括港商在內的生產企業過去遷移生產線降低關稅影響，他指出，現時雖然美國對內地與其他地區的稅率有差距，不過政策持續變化，生產商未必會再花數個月時間轉移生產。

內地向美國貨品徵收125%關稅作為反擊，不過香港維持零關稅，香港可向內地轉口美國進口產品，譚俊譽認為對緩衝關稅衝搫的幫助非常有限，因為內地向美國進口的消費品有限，主要進口能源、飛機、醫療設備等，並不能通過零售消費者來港購買以套利。

（關稅戰）