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美可減稅減息紓壓 關稅料暫難撤回

【明報專訊】美國暫緩大部分地區高額「對等關稅」90日，對於10%關稅會否長期存在，貿易信用風險管理公司科法斯（Coface）北亞經濟學家譚俊譽指出，難以判斷美國總統特朗普的政策，不過他視關稅為扭轉貿易逆差、增加政府收入、重振美國製造業的工具，能否達到以上目標需要時間驗證。當局短期內可通過將關稅收入用於美國國內減稅、施壓聯儲局減息等手段，緩解美國市場承受壓力，因此認為撤回關稅的機會不大。

內地廠商可轉攻一帶一路

首輪關稅以來，內地廠商已積極開拓其他市場，譚俊譽指出，自2017年至2024年，內地已將對美國市場出口額的5%轉移至其他地方，一定程度彌補了美國市場風險。他指出，內地在新興市場，特別是一帶一路沿線國家開拓市場難度較低，因為它們的產業鏈依靠中國的半成品，而物美價廉產品亦符合它們需求。

過去廠商從內地輸出半成品到東南亞等第三地，加工後向美國出口，現時美國對所有貿易伙伴均徵關稅，是否會令「中國+1」失效，譚俊譽認為要視乎個別產品而定，內地製造產品平均利潤率為5%，難以吸收10%關稅，若大部分成本未能轉嫁美國消費者，則較易被其他產品取代；反之，對於美國較難取代的產品，例如電動車、光伏等產品依賴中國產能，即使更高額關稅令它在美國市場價格競爭力大為削弱，但也難以完全與中國產品脫鈎。

內地市場大 助抗外需衝擊

科法斯報告則指出，內地龐大本地市場為外需衝擊提供緩衝，相對向美國直接出口佔內地工業企業收入2.7%，本地銷售則佔達81%，顯示內地刺激內需措施的重要程度，本月下旬的政治局會議或發出加強內需政策的信號。貨幣政策方面，除了減息降準，人民銀行亦可為受影響的中小企和出口商提供針對的信貸支持，或透過提供利率低於市場水平的再貸款，現時科法斯料今年內地GDP增長為4.3%。

（關稅戰）