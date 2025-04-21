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薛偉傑：超輕薄手機料陸續推 新標準厚度6毫米內

【明報專訊】曾幾何時，輕薄是智能手機的兩大賣點。只是，過去幾年，各品牌為了加大屏幕、提升攝影功能和電池容量等，在厚度和重量方面都有些放鬆。不過，隨着三星Galaxy S25 Edge和蘋果iPhone 17 Air登場，以及內地品牌跟進，相信今年下半年將會爆發一場超輕薄智能手機大戰！

首先點燃戰火的，相信會是三星的Galaxy S25 Edge。Galaxy S25 Edge之前已經在Galaxy S25的發布會上以One More Thing的形式稍稍亮相，亦曾在3月的世界流動通訊大會（MWC）中展出。

關於Galaxy S25 Edge的厚度，有多個不同傳聞，最先是指它厚6.4毫米，比Galaxy S25的7.2毫米薄了0.8毫米。但近期多個熟悉三星的科技博客的爆料都強調，Galaxy S25 Edge的厚度將不到6毫米，有5.84、5.8、5.74毫米等幾個說法（不包括攝像頭突出部分）。至於重量方面，則是162克。

三星搶先推Galaxy S25 Edge

雖然Galaxy S25 Edge在厚度方面有突破，但並未有犧牲其耐用。三星英國市場總監曾透露，Galaxy S25 Edge的機背可能會採用陶瓷材質，而非傳統的玻璃面板，以增強抗摔性和抗衝擊能力。此外，亦會保留金屬直角中框和IP68防塵防水功能，平衡美學和實用。傳聞Galaxy S25 Edge將會配備高通專為三星訂製的「驍龍8 Elite for Galaxy」7核心處理器，主頻高達4.47GHz，配合12GB RAM和Android 15作業系統，在GeekBench跑分中單核和多核成績分別達到2969分和9486分，性能表現穩居第一梯隊。

通訊功能方面，Galaxy S25 Edge除了支持全頻段的5G網絡，還支援Wi-Fi 7（802.11be），後者的理論速率比Wi-Fi 6提升20%，並兼容UWB超寬頻技術，可以實現厘米級的精準定位和高速數據傳輸。

此外，Galaxy S25 Edge還配備6.66吋的2K解像度OLED屏幕（另一說法為6.8吋），支援120Hz更新率。

後置相機包括2億像素的主鏡頭和5000萬像素（另一說法為1200萬像素）的超廣角鏡頭。雖然為了遷就厚度和重量，取消了長焦鏡頭，其整體配置不及最旗艦級的Ultra系列，但也算得上高階。配合「驍龍8 Elite for Galaxy」處理器的算力，Galaxy S25 Edge在夜景、人像等場景中，仍有望透過演算法來優化實現高品質成像。

不過，其電池容量僅為3900mAh，相對於現時新手機普遍達到5000至6000mAh，明顯低了一截，相信在續航時間方面會有些犧牲。

Galaxy S25 Edge原定4月中就發布，但最新消息是，將會推遲至5月中發布，5月底開始發售，最初只在中國和韓國推出。不過，相信這仍然和Apple的iPhone 17 Air有接近4個月的差距，足以搶佔先機。

蘋果對iPhone 17 Air銷量寄望高

傳聞蘋果今年推出iPhone 17系列時，當中也會包括一個超薄型號iPhone 17 Air，而且對它的銷量還有很高的市場預期。根據科技博客的爆料，iPhone 17 Air將會配備蘋果自研的A19處理器，具有3D人臉辨識功能，後置相機為4800萬像素的單攝鏡頭。機身厚度不到6mm，電池容量則只是3000多mAh。為了控制輕薄，有傳iPhone 17 Air將會和Galaxy S25 Edge一樣，取消實體SIM卡，改以eSIM技術代替。

無可否認，3000多mAh的電池容量確實偏小。不過，有行內人認為，iOS作業系統在控制耗電方面比Android勝一籌，在相同電池容量下可以提供長達25%的續降航力，可以稍為抵消這個缺點。

國產品牌或電池容量佔優

暫時來說，三星和Apple似乎是先行者，還未見有國產品牌的超薄旗艦手機的具體資料。但國產品牌在控制厚度、重量、邊框闊度方面，可說有悠久的歷史。早在10餘年前，vivo X3已薄至5.75毫米（深藍色）或5.95毫米（白色）。

內地業內人士更認為，以國產品牌在鋰電池技術方面的儲備來說，足以推出具備更大電池容量的超薄旗艦手機。

例如，「榮耀」的「青海湖」電池、小米的「金沙江」電池、華為的矽碳負極電池、OPPO的「冰川」電池、vivo的「藍海」電池，都在積極提升鋰電池負極內的矽含量。估計在高矽碳負極電池的加持下，國產品牌的超薄旗艦手機的電池容量有望維持在5000至6000mAh。

相信各品牌的超薄旗艦手機將會在下半年陸續上市，而且當中很多型號的售價會控制在6000元人民幣以內，讓內地消費者買機時可以享用「數碼產品購新補貼政策」的優惠。

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]