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港股每手拆細涉兩難題 短期難諮詢 需升級系統研收費模式 港交所：將考慮不同方案優點

標籤：經濟

【明報專訊】《財政預算案》提及港交所（0388）年內就改善交易單位制度（俗稱「手數制」）提出建議並諮詢市場。據了解，港交所檢討手數制需解決部分關鍵事宜，包括若降低每手股數是否須調整收費模式，以及券商需要提升系統，涉及成本及時間等問題，諮詢未必會在短期內出台。港交所發言人回應查詢時表示，正對調整每手交易股數的安排做初期研究，將考慮不同方案的優點，並會在稍後向市場諮詢。

現時港股以「手數」作為交易單位，每手股數由上市公司自行設定，一般由100股至幾千股不等。內地A股市場則每手劃一為100股；美國等海外市場就不單可買賣1股，亦可買賣不足1股（如四分之一及八分之一股）。早前《財政預算案》提出改善「手數制」，以符合不同大小股份的流動性特質和投資需求，便利交易及提升效率。

券商或要花錢增交易通道

據了解，檢討「手數制」頗為複雜，需要解決最少兩大關鍵，包括收費模式及券商提升系統等。現時買賣股票，需繳付多項費用，除與經紀自由商議佣金收費外，買賣雙方還須分別繳納每宗交易金額0.00565%的交易費予港交所、0.0027%的證監會交易徵費、0.00015%的會計及財務匯報局交易徵費，以及0.1%的股票印花稅。若大幅降低每手股數，小額交易如何按上述百分比收費的模式，會是一大挑戰。

需時考慮上市公司等意見

券商亦需要提升系統配合降低門檻，當中涉及時間及增加成本等。有券商指出，現時港交所規定，每條交易通道（即節流率）每秒可提交兩筆交易訂單，一旦降低每手股數，預期買賣盤大幅增加，意味券商或要再斥資增加交易通道。按現行規定，券商每增加一條節流率須一次過支付5萬元，並每月繳交960元費用。此外，雖然降低「手數制」門檻獲部分券商，以及普遍投資者支持，但同時亦要考慮其他持份者包括上市公司等意見，因此港交所仍需要時間，探討市場共識的方案，故有關諮詢未必會在短期出台。

大價股先做試點為選項之一

據悉，早前港交所曾非正式諮詢業界意見，初步提出的選項包括，不擬「一刀切」取消所有股份每手單位，改為每手一股，因會涉及大量行政工作；並研究某個價位以上的大價股，或入場費門檻高的股份，先做試點，分階段降低每手買賣單位，目的是令入場門檻降低，但未有最後定案。

證券商協會永遠名譽會長陳柏楠表示，如由大價股開始做試點，彈性大，是好事。不過，他亦關注券商系統是否能支持新制，會否需要額外增加成本及做成負擔，因為預期訂單數量會大量增加，但每張訂單的股數不多。

證券業協會主席高鵑表示，現時買一手比亞迪（1211），需付逾18萬元（見表），阻礙小型投資者參與，他們未必願買以逾10萬元買入一隻股票，故支持降低每手股數，認為可提升港股整體流動性；證券及期貨專業總會會長陳志華認為，可先由指數成分股或者大價股試行，市場適應後再覆蓋至其他股份。他又指出，絕大多數的券商都設有「最低消費」，相信可以解決「蚊股」、「仙股」以每股為交易單位的問題。

香港上市公司商會總幹事黃明偉指出，美國市場可以一股一股的買入，因股價大，但香港很多股票股價都不算高，他對是否有需要降低每手股數，以及相關檢討能否即時提高市場流動性，抱有疑問。

明報記者