人行連續6月維持貸息LPR不變

人民銀行昨（21日）公布，4月貸款市場報價利率（LPR）第6個月不變，一年期維持3.1厘，5年期以上維持3.6厘，繼續在紀錄低位，符合市場預期。

逆回購1760億 淨投放1330億

人行同日在公開市場開展1760億元（人民幣，下同）7天期逆回購操作，利率維持1.5厘，扣除到期的430億元逆回購，單日淨投放資金1330億元，是連續第3日淨投放。

美元弱勢加劇，美國總統特朗普上周多次表達不滿聯儲局主席鮑威爾今年沒有減息，白宮首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）上周五（18日）更表明，特朗普正研究是否可以撤換鮑威爾，外界擔心損害聯儲局獨立決策的公信力，美匯指數失守100關口後，周一曾大挫逾1.3%，接連跌穿99和98關口，見逾3年低位。

在岸人幣升至「對等關稅」後高位

人民幣匯價相對靠穩，官方連續3日調高中間價，昨報7.2055兌一美元，較上日升14點子。在岸價曾升至7.283兌一美元附近，是本月初特朗普宣布向全球各國收取「對等關稅」以來最高；離岸價亦收復7.3和7.29兌一美元關口，見一星期高位。但人民幣兌其他主要貿易伙伴貨幣卻貶值，路透統計中國外匯交易中心（CFETS）人民幣兌一籃子貨幣的指數，昨曾低見96以下，是21個月低位。

保銀資產管理首席經濟學家張智威認為，近期經濟數據沒有轉弱迹象，所以內地沒有動力調低利率，相信減息要數據變差後才出現。

荷蘭銀行ING認為，低通脹、美國關稅等外部威脅都為放寬貨幣政策提供理由，但為維護匯價穩定，人行或待聯儲局再次減息後才調低貸款利率。

內地信貸評級機構東方金誠重申，面對外部不利因素，內地要支持消費內需以達至5%經濟增長目標，考慮樓市走勢和物價水平等，第二季內仍有機會減息和下調存款準備金率。