金價破3400美元新高 道指早段挫800點

特朗普斥鮑威爾失敗 促減息

特朗普周一（21日）在社交平台發文稱，能源等多種產品價格下跌，美國基本上沒有通脹，批評鮑威爾是「失敗者」，除非立即減息，否則經濟將放慢。

現貨金昨急升每盎司110美元，日內升幅達3%，一舉上破3400美元關口，一度高見3430美元以上，再創歷史新高；金價今年來已累積升逾27%；美元曾跌逾1%，日圓曾升至140兌一美元水平，歐元、瑞士法郎以至亞洲貨幣都做好，其中泰銖、馬幣日內都曾升1%。

除了美元信心危機，美國與日本等多國貿易談判未見進展，都進一步削弱投資信心。美股假期後早段向下，延續之前3個交易日跌勢，道指跌穿39,000點，大跌近800點或2%；標普500指數和納斯達克指數同挫逾2%，當中納指再失守16,000點關口。

科技股再有沽盤，據報華為推出性能相若的晶片，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia（英偉達）（美：NVDA）早段曾挫逾5%，再失守100美元。Tesla（美：TSLA）曾跌逾7%至225美元以下，據報公司或推遲發售廉價電動車。美國國債價跌息升，30年期長債孳息率曾逼近4.9厘，指標10年期債息在4.33厘左右徘徊。