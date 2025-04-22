國泰向同業薦用EFF 推動數碼轉型

加油流程每班省7分鐘

Toye指出，以往飛行員需處理超過200頁紙本文件，包括飛行計劃、天氣、航行通告（NOTAM）及燃油資訊，且資料須頻繁更新。EFF則提供自動計算與即時更新功能，例如備降方案從傳統約3個月縮短至3分鐘，加油流程每班可節省約7分鐘，並設有即時聊天功能。他又以加注燃油為例，若多加一噸燃油將會耗損額外200至300公斤燃油，而準確加載有助提升整體效率。該產品自2019年投入使用，目前已有約3900位機師採用。

國泰亦正向其他航空公司推介該產品，涵蓋從大型國際航企到擁小量機隊的小型航空。不過，Toye提到，由於各間航空公司在系統架構和數據整合方面的基礎差異很大，有些還是非常傳統的系統，故準備所需資料就花上不少工夫。

國泰創科行政總裁卓立言（Navin Chellaram）表示，目前公司營運模式是把國泰內部開發的解決方案推廣至其他航空公司。他未透露此項目對集團收益貢獻，但認為這是推動整個航空業數碼轉型的一步。他補充，初期投資來自與科學園合作的「共同企業加速計劃」。

擴AI技術客服應用

另國泰亦正擴大AI技術在客服上的應用。國泰數碼部總經理鄒銘諾指出，生成式AI整合至客戶聊天機械人Vera，目前平均70%至80%的查詢可由Vera獨立處理，毋須轉交真人客服，較早前約三成有所提升。國泰亦制定了「負責任AI實踐守則」，並成立專責小組及「AI影響評估清單」，所有AI應用須先完成風險評估。應用過程中，國泰特別重視準確、資料私隱與系統透明度。