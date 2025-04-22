moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

宏觀環境未明 不減客戶對AI轉型需求

標籤：經濟

【明報專訊】企業面對不明朗的宏觀環境，在人工智能（AI）轉型上或趨於保守。然而，埃森哲（Accenture）全球副總裁、大中華區技術服務事業部總裁俞毅接受本報訪問時指出，與內地和海外客戶溝通時，他們對AI轉型的需求並沒減弱，一來DeepSeek出現令企業高層主動關注AI應用，而且企業期望找到差異化的發展路徑，因為「光靠以往的方式已經不夠了，大家都在尋找新的突破口」。

俞毅表示，自從DeepSeek技術出現，不少企業高層開始主動關注AI的應用，這種「由上而下」的推動方式，與過去主要由底層部門進行概念驗證截然不同。另外，數碼轉型亦走到轉捩點，像是數字化營銷、全渠道等已經推行多年，但在某些核心領域，如「高度個人化」（hyper-personalization），原有技術已遇到瓶頸。

他舉例，傳統藥廠過去主要依賴透過醫院渠道與藥品代表來販售新藥，惟該模式現在面臨價格競爭激烈、監管日益嚴格等挑戰，因此「病人參與」（patient engagement）變得非常重要。製藥公司開始尋求透過AI加強醫生、藥品代表與病人之間的互動關係，讓病人能更了解自身病情與用藥選擇，也讓推廣過程變得更有效率、更貼合個人需求，「不再只是單純的藥品買賣」。