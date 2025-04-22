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中銀：CIES客一年帶來30億新資金

標籤：經濟

【明報專訊】政府去年3月重啟新資本投資者入境計劃（CIES），至今年2月底接獲918宗申請，其中341宗獲正式批准。中銀香港（2388）個人金融及財富管理部副總經理（跨境及東南亞業務）劉賽麗表示，該行CIES客戶自去年4月至今年3月合共帶來30億元新資金，她指尚有不少申請正待批准，計劃於3月在淨資產和投資認定有所放寬，對今年CIES業務增長樂觀，希望今年可以吸引逾30億元新資金。

她續稱，今年首季該行月均新增CIES開戶數量，較去年全年月均增長約四成，除了3000萬元CIES要求的投資額，這些客戶亦有帶來額外資金。

包括高才通、優才等計劃，去年在中銀香港新開戶的來港人才按年增長逾五成，劉賽麗認來港人才的高峰尚未到，對未來增長樂觀。她指出，有逾60%人才攜眷來港，教育為吸引來港的因素，該行推出針對服務，與外部機構合作介紹學校、升學留學等資訊。人才來港帶來租樓及置業需求，去年中銀香港批出非本地居民按揭宗數按年上升一倍，今年首季按年再增1.4倍。

首兩月高端新客增長佳

去年中銀香港全新高端客戶（開戶要求分別達100萬元和800萬元的帳戶）按年增長一倍，個人金融及財富管理部副總經理（本地客層）溫晞文表示，去年財富管理收入按年增長超過三成，今年首兩個月全新高端客戶數目亦有良好增長，有信心全年有不錯的雙位數增長。