Workday：中資紛外闖 帶動客戶增長

2005年美國創立 攻港15年

Workday於2005年在美國創立，進軍本港已15年。湛致遠表示，受益於疫情後企業數字化速度加快等因素，公司在本港的客戶數目也在不斷增加。關於具體客群分佈，湛致遠表示，Workday在港發展前期較多大型企業客，去年開始則有較多中小企客戶。

人工智能（AI）時代下，各行各業均融入AI，湛致遠指出，公司早前已推出職能型人工智能代理，協助企業員工提升在分析合約、更新薪資資料、處理財務審計等工作中的效率。

不過，論及AI代理工具，已有企業根據近期冒起的DeepSeek或其他大模型量身訂製自家人事及財政管理系統，問及此種情况是否會影響Workday獲得客戶時，湛致遠則指出，市面上大多數代理均以任務為基礎，並遵循步驟逐步執行任務，而Workday旗下AI代理的自主性程度更高，相信能更全面地支援企業職員。以財務審計代理功能為例，該公司開發的系統已可透過整合複雜的商業文件來監控交易、對帳平衡並審查內部控制，提高審計效率並降低風險等。