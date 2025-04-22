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簡慧敏：《預算案》以新安全格局保障新發展格局

【明報專訊】在剛過去的立法會會議，《2025年撥款條例草案》（《預算案》）恢復二讀辯論。值得關注的是，有輿論認為：「在愛國者治港的今天，議員只能選擇支持。」然而，筆者認為，議員在充分反映民意、提出建設性意見的基礎上支持《預算案》，恰恰體現了當前行政立法良性互動的關係。

未來續審視進一步削開支空間

自《預算案》2月26日發布以來，國際形勢急劇轉變。港澳辦主任夏寶龍在「全民國家安全教育日」開幕典禮上的講話發人深省——香港社會面看似平靜，實則暗流湧動，安全形勢仍然十分嚴峻複雜。美國近期對6名官員實施所謂制裁，並對從不設關稅的香港累計加徵高達145%的所謂「對等關稅」，種種霸凌行徑嚴重破壞多邊貿易體制。因此，《預算案》的執行須靈活應變，既要守住國家安全底線、築牢金融及經濟安全防線，又要在變局中把握發展機遇。

外有外敵窺伺、內有872億元赤字，「強化版」財政整合計劃預計至2027/28年度累計削減7%經常開支只是第一步，未來還需持續審視進一步削減的空間。單純縮減公務員編制約1萬個職位並非「破局」之策，政府應檢視公務員薪酬機制，以「增薪點」作為誘因，並優化公務員紀律機制。

政府從6個種子基金回撥615億元至政府一般收入帳目，建議回撥款額明確專款專用於投資未來，特別是北都和河套等項目。值得注意的是，教育局管理的5個種子基金佔回撥總額85.8%，其中研究基金回撥後僅剩110億元供未來5年使用。鑑於「教育、科技和人才一體化」的重要性，政府在2028年檢討時，應研究建立快速調撥機制。同時，其他較具爭議的開源措施應因時制宜、謹慎評估。

開闢新增長點 加快融入國家發展

加強財政整合僅能治標，根本之道在於開闢新增長點，在當前局勢下尤須加快融入國家發展大局。

政府計劃未來5年每年發債1500億至1950億元，借款上限上調至7000億元，佔GDP比率維持在12%至16.5%，雖仍屬穩健，但2027/28年度起將面臨過千億元還債壓力。建議政府調整發債結構，以中長期債為主，資金投放於北都建設，增強工商界信心，促進深港協同。

發展「三個中心」也是《預算案》的重點。在金融和資本市場領域，港交所雖已引入20間認可證券交易所，但卻連續兩年未有海外企業來港第二上市，建議研究將第二上市公司在滿足特定條件下納入「港股通」，相信可為中概股回流創造更有利條件。

在全球供應鏈重塑的大環境下，「跨國供應鏈管理中心」的部署需要財庫局、商經局和海關合力制定便利措施，充分發揮香港在「一國兩制」下「內聯外通」及雙向平台的優勢。遷冊立法在推進過程中亦不可忽略內地企業，把握中概股回流趨勢。

兩會政府工作報告要求香港「深化國際交往合作」，政府應整合「香港隊」資源，並確保引進的重點企業和人才轉化為實質經濟增長。

深港「對接北部都會區發展策略專班」剛於本月11日在港舉行會議，雙方聚焦深化合作機制，加快北都建設，其中河套的提速發展成為核心議題。建議局方主動邀請企業提交河套香港園區的發展計劃，共同打造國際創新科技中心。

當前香港特區處於風高浪急、「危中有機」的轉捩點，《預算案》的實施方略要充分領會和踐行夏寶龍主任所言，以新安全格局保障新發展格局。

立法會議員（選舉委員會界別）

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[簡慧敏 簡言之]