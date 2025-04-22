善用母親節自助餐早鳥優惠

近期不少酒店已推出預訂母親節自助餐的早鳥優惠，以荃灣西如心酒店為例，於5月4日或之前在官方網店Nina Boutique預訂Café Circles於5月10日或5月11日提供的母親節自助午餐或晚餐，可享七折早鳥優惠。又如都會海逸酒店的早鳥優惠，於5月5日或之前透過官方網店，付全費預訂西餐廳提供的母親節自助午餐或晚餐，首100名顧客可享七折優惠（見表1）。

採餐飲回贈高信用卡自製優惠

倘若母親心儀的食肆並沒有推出母親節優惠，其實也可考慮以針對餐飲簽帳提供較高現金回贈的信用卡在相關食肆簽帳，變相自製母親節優惠，為選擇慶祝地點增加更多彈性。

目前本港不乏信用卡可就餐飲提供逾3%現金回贈，惟要留意回贈或設上限。以信銀國際Motion信用卡為例，便可就食肆簽帳提供6%現金回贈，而該卡每月可獲之額外現金回贈上限則為200元。

除回贈上限外，還要留意部分能就餐飲簽帳提供高回贈的信用卡，或要滿足其他簽帳要求方可獲得相關回贈。

以恒生Travel+ Visa Signature卡為例，可就本地餐飲簽帳提供高達5%+FUN Dollars回贈，但要獲得相關回贈，須先成功登記恒生Travel+ Visa Signature卡+FUN Dollars獎賞計劃，並且每月累積合資格簽帳須滿6000元，有關合資格本地餐飲簽帳方可獲5%+FUN Dollars回贈，而該獎賞計劃的每月回贈上限為500元 +FUN Dollars。

此外，部分信用卡可為指定簽帳類別提供較高現金回贈，惟持卡人需事先選定可獲優惠的簽帳類別，不少此類信用卡均可提供餐飲簽帳類別的選擇。

以匯豐Visa Signature卡為例，該行的「最紅自主獎賞」可讓卡主自由分配額外5倍的「獎賞錢」於賞滋味、賞購物、賞家居、賞享受及賞世界等5大簽帳類別，假設卡主將額外5倍「獎賞錢」全數分配於賞滋味，卡主在本港食肆簽帳時，其「最紅自主獎賞」的「獎賞錢」回贈可達2.4%，再加上所有簽帳類別的額外1.2%「獎賞錢」回贈後，以該卡於食肆簽帳的「獎賞錢」回贈便可達3.6%（見表2）。

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