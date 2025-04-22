moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

鍾慧欣：A股獲「國家隊」支持 聚焦內需板塊

【明報專訊】自4月2日美國宣布加徵關稅以來，市場大幅波動，加劇了對市場及全球經濟前景的不確定。經過約一周的混亂及政策反覆更改後，我們認為特朗普已向市場展示了最極端的關稅方案，因此市場短期底部可能已於4月9日出現。目前很清楚的一點是，美國長期國債遭對冲基金及外資拋售，導致孳息急升，這正是特朗普政策的「痛點」所在，因有關政策原本的主要目標正正是壓低美債孳息率。

儘管未來關稅政策仍可能變動，我們預期特朗普將從4月9日宣布的極端方案中逐步撤回，並持續與各國談判。市場波動加劇已打擊消費者、企業及投資者信心，同時美國經濟陷入衰退的風險正在上升。雖然這並非我們的基本情境，但滯脹風險的確不能完全被排除在外。短期內，我們預期股市將於10%至15%的波幅區間內上落，直至貿易談判方向更為明朗為止。同時，美元料將持續疲弱，而在市場出現聯儲局的「保底」信號前，美債孳息曲線或將進一步變得陡斜。

中國正處於此次貿易戰的核心，儘管中國經濟勢必受高關稅影響，但與以往比，中國在積極拓展與其他地區的貿易下，現時對美國的出口依賴已經降低，並且有能力提早推出更多貨幣及財政工具以緩解影響。企業亦積極回購股份，「國家隊」資金亦入市護盤。然而，在有實質談判結果前，內地和香港市場大概會將在4月2日至4月9日期間的水平區間內波動。

日圓升值或成美方貿談訴求

投資者料仍將聚焦於內需相關板塊，例如本地消費與科技國產化等主題，中國A股市場整體亦將有望受惠於企業回購及「國家隊」資金的支持。

亞洲（日本除外）股市方面，受美國關稅政策影響，出口導向型經濟體如台灣、新加坡所受到的影響尤其明顯。然而，美元疲弱為區內帶來支持，特別是東南亞國家，這些國家的貨幣此前大幅貶值後，現時有空間透過減息支持經濟。另外，美國對鋼鐵與鋁產品加徵25%關稅，加上OPEC增產導致油價下跌，以及因衰退風險升溫使需求預期降低，均對新興市場構成壓力。

至於日本市場，隨着美債遭大量拋售令美元走弱、資金流向避險貨幣，都導致日圓顯著升值。即使日圓已顯著升值，鑑於薪資增長持續推升通脹，日本央行仍有可能進一步加息。同時，我們亦認為在美日貿易談判中，讓日圓升值將是美方其中一項訴求。

亞洲高收益債具吸引力

債券方面，美國長債孳息大幅上升對亞洲長年期投資級債券造成壓力。然而，整體息差仍維持穩定，因為大多數亞洲投資級債券的現金流具有較強韌性，整體需求仍然穩健。隨着息差擴闊，亞洲高收益債券的絕對收益率相對具吸引力，尤其相較於美國同類債券更為優勢。

至於黃金，價格持續創新高，顯示市場避險需求強烈。在美國資產（包括美債）遭遇拋售之際，黃金已成為市場首選的避風港。各國央行亦持續增持黃金儲備，以因應美元與美國資產所附加的風險溢價。不過，若美債孳息進一步上升，或市場對聯儲局「保底」預期升溫，則黃金面臨獲利回吐壓力。

相較於傳統單一資產或均衡投資組合，多元資產策略可望更有效地降低投資組合的波動性。然而，近期風險資產（如股票、信貸及商品）之間的相關性顯著上升，在當前的市場不確定下，爭取收益將成為投資回報的重要來源之一。

惠理基金首席投資總監－多元資產投資

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[鍾慧欣 投資先鋒]