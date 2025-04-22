KGI凱基：美消費信心弱 突顯經濟潛在風險

另外，美國3月零售銷售按月增1.4%，高於預期1.3%與前值0.2%，按年增4.6%；核心零售按月增0.5%，也優於預期但低於上月的0.7%。增長主因為汽車、運動器材與電子商品在關稅實施前出現提前消費，汽車零售尤為強勁，按月增5.3%、按年增8.8%。儘管數據亮眼，但高低所得族群消費分化明顯，實質可支配所得放緩，後續消費動能恐趨疲弱，僅服務支出可望支撐。加上WTO下調今年全球貿易預測至-0.2%，並警告美國加徵關稅恐擴大至-1.5%，顯示中長期經濟風險升溫。

聯儲局理事沃勒早前表示，特朗普政府新一輪關稅政策是數十年來，對美國經濟最大的衝擊之一，已成為當前決策不確定的核心來源。若關稅如提案全面實施，平均稅率達25%，即便通脹高於2%，他仍傾向優先考量經濟放緩與失業上升風險，支持提早且幅度更大的減息；若經濟減速明顯且失業率升至5%，衰退風險將壓過通脹壓力。反之，若後續協商使關稅平均僅落在10%，貨幣政策路徑可能與3月初相近，通脹仍有望回落至目標區間，並保留「良性」降息空間。不過聯儲局主席鮑威爾其後表示，今年內美國恐怕難以達成雙重目標，並強調市場不應期待聯儲局出手救市，投資者信心受挫。聯儲局目前仍難以形成一致展望，關稅政策已使短期前景具有高度不確定。

摩根大通（美：JPM）與貝萊德（美：BLK）等公布優於預期的第一季業績。不過，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）預告，受中國出口限制影響，第一季將承擔最多達55億美元的相關損失，令股價急挫近7%。整體而言，近期數據顯示出美國經濟正因貿易戰而面臨多重壓力。雖然零售銷售數據亮眼，消費看似仍能支撐經濟成長，但消費者信心疲弱與製造業萎縮顯示美國經濟潛在風險。通脹預期明顯上升，加劇了貨幣政策的不確定與挑戰，美股投資建議以防禦及低波幅為主。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

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