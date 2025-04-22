moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

KGI凱基：美消費信心弱 突顯經濟潛在風險

【明報專訊】上周美國公布多項經濟數據，4月密歇根大學消費者信心指數大降至50.8，為2022年6月以來新低，明顯低於前值57與預期54.5，顯示貿易緊張加劇，對民間信心造成廣泛打擊。12個月通脹預期由5%升至6.7%，創1981年以來新高；5年通脹預期亦升至4.4%，連續4個月走高。3月份PPI按月減少0.4%，按年計算降至2.7%，反映能源與食品價格下跌。儘管部分數據顯示短期物價壓力放緩，但市場更關注關稅升溫對中長期通脹與經濟動能的潛在衝擊。

另外，美國3月零售銷售按月增1.4%，高於預期1.3%與前值0.2%，按年增4.6%；核心零售按月增0.5%，也優於預期但低於上月的0.7%。增長主因為汽車、運動器材與電子商品在關稅實施前出現提前消費，汽車零售尤為強勁，按月增5.3%、按年增8.8%。儘管數據亮眼，但高低所得族群消費分化明顯，實質可支配所得放緩，後續消費動能恐趨疲弱，僅服務支出可望支撐。加上WTO下調今年全球貿易預測至-0.2%，並警告美國加徵關稅恐擴大至-1.5%，顯示中長期經濟風險升溫。

聯儲局理事沃勒早前表示，特朗普政府新一輪關稅政策是數十年來，對美國經濟最大的衝擊之一，已成為當前決策不確定的核心來源。若關稅如提案全面實施，平均稅率達25%，即便通脹高於2%，他仍傾向優先考量經濟放緩與失業上升風險，支持提早且幅度更大的減息；若經濟減速明顯且失業率升至5%，衰退風險將壓過通脹壓力。反之，若後續協商使關稅平均僅落在10%，貨幣政策路徑可能與3月初相近，通脹仍有望回落至目標區間，並保留「良性」降息空間。不過聯儲局主席鮑威爾其後表示，今年內美國恐怕難以達成雙重目標，並強調市場不應期待聯儲局出手救市，投資者信心受挫。聯儲局目前仍難以形成一致展望，關稅政策已使短期前景具有高度不確定。

摩根大通（美：JPM）與貝萊德（美：BLK）等公布優於預期的第一季業績。不過，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）預告，受中國出口限制影響，第一季將承擔最多達55億美元的相關損失，令股價急挫近7%。整體而言，近期數據顯示出美國經濟正因貿易戰而面臨多重壓力。雖然零售銷售數據亮眼，消費看似仍能支撐經濟成長，但消費者信心疲弱與製造業萎縮顯示美國經濟潛在風險。通脹預期明顯上升，加劇了貨幣政策的不確定與挑戰，美股投資建議以防禦及低波幅為主。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[KGI凱基 投資根基]