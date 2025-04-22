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袁國守：港股長假後料先反覆上落

【明報專訊】復活節假期前，港股從月初低位反撲，恒指上周4個交易日累彈480點或2.3%，終止連跌5個星期之頹勢，相信大市已反映中美關稅戰最壞的情况，於250天線約19,600點應有不俗支持，上周四收報21,395點，升338點。

可是，大市成交持續縮減，至上周四不足2000億元，反映向上動力不足，暫難言轉勢。何况全球貿易戰未知打到何時何日，有分析更擔心，一旦中美衝突再次升級，往後可能爆發貨幣戰和金融戰，故現階段非大舉撈貨長揸時機，暫宜作壁上觀，忌戀戰。

欠缺利好消息下，預料長假期後港股反覆上落為主，但若有意炒作，可向旅遊概念股埋手，因內地五一黃金周下周四（5月1日）展開，相關板塊料受惠，且能避開貿易戰影響，料獲資金追捧。

美股方面，復活節假期前三大指數偏軟，道指全周下跌2.66%，納指跌2.62%，標普500指數跌1.5%。聯儲局主席鮑威爾稱，關稅問題導致央行貨幣政策陷入兩難困境，加劇投資者對貿易戰的憂慮，拖累美股特別是科技股急挫。不過，近日多家大型金融機構如摩根大通（美：JPM）、摩根士丹利（美：MS）及高盛（美：GS）等，公布的季績表現都不錯，股價逆市做好，不妨留意。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]