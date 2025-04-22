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摩根大通亞洲：趁低築好倉 小米購13597

【明報專訊】小米集團（1810）上周四股價升1.7％，收報41.95元，全周仍跌5.2％，短期暫受制於45元，近期反覆下試100天移動平均線。上海車展將於4月23日至5月2日舉行，小米管理層表示或不會展示新車型，僅展示正在銷售的車型。智能手機方面，市場研究機構IDC報告顯示，小米在今年第一季度內地手機市場出貨量，按年增速達39.9%，領先市場平均增速，市場份額排名第一。另外，上海證券交易所信息顯示，已經受理小米通訊技術有限公司計劃發行不超過200億元人民幣的公司債券，募集資金將用於償還有息債務、補充流動資金及項目投資。

如投資者欲趁低吸納好倉，可參考小米購（13597），行使價63.63元，實際槓桿6.7倍，2025年8月12日到期。如認為正股或會進一步下跌可注意小米沽（13466），行使價30.23元，實際槓桿5.3倍，2025年7月28日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]