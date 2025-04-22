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陳永傑：風高浪急 資金泊物業避險

標籤：陳永傑

【明報專訊】上周內地颳起高達14級的颶風，正好與過去兩周的股市風暴不謀而合。特朗普的關稅政策可謂反轉全球金融市場，前周一港股更跌逾3000點。近日股市大上大落，貿易戰亦難短期內解決，物業市場可能再成為避險地方之一。上月投資者買樓個案顯著上升，錄得近四成升幅。

股票能輸清光，物業卻不會像股票變成牆紙。翻查紀錄，本港樓價有紀錄以來的跌幅最多約七成。本港樓市多年來經歷無數風浪，最令人深刻是1997年爆發金融風暴，樓價短短一年跌逾四成，直至2003年SARS，累跌七成便見底。2008年爆發金融海嘯，樓價則跌約25%。過去4年，雖然樓價回落近三成，但現時比起2003年，仍升逾3倍，同期恒指升幅卻不足九成。

由此可見，物業的確是可以長揸必勝。近期資金避險，上月投資者買樓個案回升。中原地產數據顯示，主要反映投資者入市的公司名義買賣個案亦有所回升，3月錄得逾250宗公司名義入市成交，按月反彈近四成。其中新盤亦多了這類以公司名義持貨的投資者，上月有近60宗，比2月增近八成。

市場憧憬聯儲局或加快減息步伐，今年減息次數由原本預期只有兩次，變成4次，每次減息0.25厘。如果美國重啟減息，必定有利股市和樓市，加上預期貿易戰難於短期解決，股市仍會波動，部分避險資金將流入樓市，投資者套股換樓，第二季樓市交投量會比第一季暢旺。香港作為國際金融中心，一直以來吸引大量國際資金流入。即使面對全球經濟下行壓力，但本港樓市剛性需求強烈，尤其是中小型住宅市場，買家多為長期持有者，樓價波動相對較低。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]