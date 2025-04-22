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廖偉強：樓市挑戰與機遇並存

標籤：廖偉強

【明報專訊】疫情以來的香港樓市持續低迷，傳媒報道多偏向負面，予人前景黯淡印象。然而事實是否真如表面般悲觀？

無可否認，樓市正面臨多重挑戰。中美地緣政治博弈加劇，疊加疫情及俄烏戰爭等地緣因素，全球經濟環境動盪，股市波動，樓市亦難以獨善其身。更關鍵的是，數年前樓市高位時，發展商以高價競投土地，令負債上升，聯儲局卻連續加息，令發展商面臨雙重壓力：一方面要承擔高昂的融資成本，另一方面卻因樓價下跌及銷售疲弱而難以「出貨」。為緩解資金壓力，部分發展商選擇減價套現，市場競爭加劇，售價一浪低於一浪。此外，過去數年入市的業主，眼見樓價「蒸發」，同時面臨高息供樓壓力，部分業主因財務困難或急需資金周轉，選擇低價賣樓；這些現象也反映了近年樓市的困境。

儘管挑戰重重，樓市非全無亮點。《財政預算案》將印花稅優惠範圍擴大，樓價400萬元或以下的物業只需繳付100元印花稅，降低交易成本。此舉刺激上車客入市，更吸引部分投資者重返市場。同時，政府全面撤銷「辣招」，市場交易限制放寬，提升交投活躍度。內地買家的參與亦為市場注入新動力。目前，內地買家佔整體成交量約兩成，豪宅及中低價物業市場均受其青睞。此外，房委會近期收緊公屋政策，估計約8萬戶公屋「富戶」受影響。這些家庭具備置業能力，有望轉向私人住宅市場。

筆者認為，當前樓市非一面倒負面，而是好壞消息交織的時期。只要市場資金流動性充足，剛性需求持續，樓價有望逐步回穩。對投資者而言，當前市場低位正是「尋寶」良機。樓價相對低企，審慎挑選優質物業的買家，有望發掘具長期價值的資產。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]