布少明：樓市蓄力 伺機破局

當下樓市觀望氣氛濃厚，有大型新盤於關稅戰下以「求量價」低開，助樓市「破局」尋找新契機，並可藉此試探市場之承接力。個人估計，在大型新盤刺激下，4月全月成交量有望推升至約1500宗水平。

雖然最近整體樓市交投略顯整固，但細察之下，市場正蓄勢待發，儲蓄向上動力。不少細價樓，尤其居屋及公屋獲買家爭相入市，連帶惠及相關板塊表現亮眼。據美聯物業研究中心綜合房屋委員會數據（最新2025年4月16日）資料顯示，3月居屋及公屋第二市場（未補價）成交宗數共錄300宗，按月升近19%，創4個月新高，而中價及中細價物業市場的起動，有助盤活樓市換樓鏈，帶動未來整體樓市穩步向上。

另一股正為樓市「儲力」的重要力量，正是租務市場，最近租務與租金表現「愈戰愈勇」。據美聯租金走勢圖3月以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約37.87元，按月升約0.16%，連升兩個月，並創5個月新高。綜上所述，從一手、細價樓到租務市場各項數據可見，樓市正進一步積聚上行動力，只要未來關稅戰影響平息，或者中央推出刺激經濟措施等，相信整體樓市及樓價必將乘勢回彈，再現升勢。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]