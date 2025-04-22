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MPF多元化策略可應對波動市

【明報專訊】全球地緣政局緊張，加上貿易政策多變，環球金融市場波動加劇，今年3月份強積金（MPF）基金表現分化。有MPF供應商提醒，隨着美國關稅政策引發市場劇烈波動，個別基金或出現顯著調整，惟捕捉市場高低位非易事，且MPF為一項長達三四十年的投資，MPF成員於市况動盪時期應採取長期、多元化的投資策略。

明報記者 袁國守

參考數字化財富管理公司AQUMON 弘量智投整合的「AQUMON MPF指數系列」，於今年2月28日至3月31日期間，旗艦指數「AQUMON MPF綜合基金+通脹指數」錄得0.38%輕微跌幅（見表），表現最差的是「AQUMON MPF美國股票型基金指數」，下跌5.88%，大幅回落與美國市場普遍回調一致，尤以科技股為主的納指，因投資者信心疲弱而受壓。同樣，「AQUMON MPF全球股票型基金指數」下跌3.91%，反映全球貿易緊張局勢和經濟不確定的連鎖反應。

大中華股票基金指數上月漲0.68%

相比之下，地區性市場相關基金表現較佳。「AQUMON MPF大中華股票型基金指數」3月份上漲0.68%，儘管中國經濟面臨挑戰，但部分市場機會仍支撐其表現。期內，「AQUMON MPF亞洲股票基金指數」和「AQUMON MPF債券型基金指數」分別升0.51%和0.29%，顯示亞洲股市和固定收益資產在動盪環境中的相對韌性。AQUMON指出，分化的表現突顯強積金投資組合多元化的優勢，雖然美國和全球股市面臨逆風，但地區性和債券基金提供了緩衝，反映平衡投資策略的重要性。

IPP Financial Advisers盈加理財顧問（IPPFA）表示，地緣政治風險加劇和貿易政策轉變是市場動盪的主要催化劑，特朗普政府對加拿大、墨西哥和中國加徵新關稅，引發報復措施，加劇市場對貿易戰的憂慮，這不確定推高VIX恐慌指數至27.9，遠高於長期平均水平，顯示投資者焦慮情緒加劇。

美GDP增長預測降 惹滯脹憂慮

IPPFA指出，美國經濟數據表現疲弱，零售銷售放緩，消費者信心指數跌至57，為2022年11月以來最低，而科技股尤其是人工智能概念股如Nvidia（英偉達）（美：NVDA）出現獲利回吐，拖累標普500等主要指數。該公司續稱，聯儲局維持利率於4.25厘至4.5厘，預計全年減息約0.5個分點，雖然2月通脹率降至2.8%，低於預期，但2025年GDP增長預測從2.1%下調至1.7%，引發對「滯脹」（經濟放緩與通脹壓力並存）的擔憂。

相比之下，IPPFA表示，歐洲表現較穩定，歐元區3月通脹初值降至2.2%，為2024年11月以來新低，促使歐洲央行將3項主要利率下調0.25個百分點，存款利率降至2.5厘。該公司指出，德國宣布設立5000億歐元的基礎設施基金，未來10年投資於交通、能源和數碼化等領域，顯示積極的財政政策姿態，但歐洲各國計劃將軍費開支從GDP的1.9%提升至3.5%，反映對俄羅斯威脅及美國對北約承諾不確定的擔憂。

至於中國內地，IPPFA認為經濟挑戰持續，2月CPI按年下跌0.7%，為一年來首次出現通縮，顯示消費需求疲弱，而房地產市場繼續拖累經濟，房地產投資按年下跌近10%。雖然3月財新製造業PMI升至51.2，顯示內需略有回暖，但市場對財政刺激效果持懷疑態度，5%的全年增長目標充滿挑戰。香港方面，IPPFA表示，本港通脹環境保持溫和，今年首兩個月的基本綜合消費物價指數按年上升1.3%，與2024年12月持平。另外，IPPFA指出，吸引人才和企業的政策成效顯著，外來人口流入推高住宅租金，預期對未來通脹構成一定壓力；然而，全球主要經濟體通脹放緩，以及內地低通脹環境，有助減輕本港輸入性通脹風險，保持價格增長可控。

BCT提醒美關稅或令個別基金大跌

雖然今年首季MPF整體回報表現不錯，根據強積金諮詢機構GUM的數據，期內MPF成員人均賺9126元，接近2024年人均回報的一半（去年人均賺21,559元），但MPF供應商BCT提醒，隨着特朗普「變幻球」關稅政策引發市場劇烈波動，個別基金可能出現顯著調整，若成員希望跑贏強積金市場平均回報，需密切關注市場動態並適時調整基金配置。

不過，BCT指出，捕捉市場高位和低位並不容易，而強積金作為一項長達三四十年的投資，市場波動屬正常現象，如果投資者只想有平穩的長遠平均回報，應避免受短期情緒驅動，試圖追逐每個市場轉折位，而應專注於長期、穩定的投資策略。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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