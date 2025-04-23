避險續升溫 金價3500美元新高 美匯指數曾見3年低 日圓升穿140關

明報記者 陳偉燊

彭博引述Kallanish Index Services分析師Lee Liang Lee指出，今年金價快速上升，反映市場信心比以往任何時候都弱。她續稱，「特朗普交易」已演變為「沽出美國」的表述。彭博引述匯編數據顯示，月初以來資金湧入黃金、超短期美債及低波幅股票的交易所買賣基金（ETF）的金額大幅飈升，吸金高達180億美元，為2023年3月以來兩年多最多。當中有三分之二湧入現金類ETF。

花旗：黃金需求超次季供應量1.1倍

花旗的報告形容，關稅戰連同全球經濟增長的陰霾影響下，觸發的黃金買盤需求已超越今年第二季供應量達1.1倍，為環球金融危機及25年來最高水平。這只會令到黃金實貨出現極端稀缺，預料會進一步推高金價。富瑞指出，美國國債遭拋售，加上有人認為美債與關稅、對華貿易戰和美國財政狀况密不可分，他們認為黃金是僅存的真正避險資產。此外，美匯持續轉弱，變相成為非美貨幣升值的助燃劑，美匯指數跌至98.56。當中日圓兌美元持續升值，並升破140大關，成為非美貨幣中表現最佳，截至昨晚10時後升見140.87，每百日圓升至5.51港元。商品期貨交易委員會（CFTC）截至4月15日的數據顯示，資產管理公司和槓桿基金的日圓淨持倉升至紀錄高位。

美匯弱勢 日圓歐元瑞郎料最受捧

獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，美國股、債、匯同步被拋售，投資者轉買歐債、日圓，預料短期美匯弱勢難改，亦致非美貨幣升值，當中尤以日圓、歐元及瑞士法郎最受捧。投資市場正觀望，初步關注美匯指數能否守穩97.4水平。另由於聯儲局主席鮑威爾持續受到特朗普施壓，面對通脹下卻未能減息時，盧認為投資市場正留意聯儲局再出手使用「操作扭曲（Operation Twist）」，索性買美國長債並沽售短債，在不用分文下壓低長債息。

分析：美匯超賣 或有技術反彈

星展銀行（香港）財資市場部環球市場策略師李若凡發表的報告指出，美匯指數未能站穩100以上，反而曾跌穿98。這是因為特朗普關稅政策仍充滿不確定性，與中國的關係保持緊張，和歐日的談判缺乏進展，甚至聯儲局主席鮑威爾未能安撫人心之餘、反而有被解僱的風險。但由於美匯的相對強弱指數RSI持續處於超賣水平，她不排除美元出現技術性整固，甚至有反彈的可能。