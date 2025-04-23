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離岸人幣同業拆息見1.46厘 紀錄新低

【明報專訊】彭博報道，昨日本港離岸人民幣同業拆息利率（HIBOR）下跌0.11厘，見1.46厘（見圖），根據彭博指出這是2013年有紀錄以來新低。有分析認為，美元近期轉弱，令人民幣面對的貶值壓力減輕，人行干預匯率的必要性降低，進一步壓低離岸拆息水平。

分析：反映投資者預期內地減息降準

至於交易員近期借入離岸人民幣的隔夜拆息，亦徘回於0.55厘的低位，反映離岸人民幣拆息成本低廉，為押注人民幣進一步貶值提供便利。彭博社報道，近期全球資金撤出美元資產，隔夜彭博美元指數觸及2023年末以來的最低水平，並引述法巴大中華區外匯利率策略主管王菊表示：「美元太弱，人民銀行沒需要出手支撐人民幣，離岸人民幣拆息成本隨之下降。」

獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，人行調低中間價，加上離岸人民幣HIBOR持續偏低，昨日更顯示出現新低，這反映投資市場已經預期內地會着手減息及降低存款準備金率，預料在各種非美貨幣中，人民幣走勢短期弱勢難改。在市場追捧不同非美貨幣時，人民幣不會為投資者考慮之列。

彭博亦引述瑞穗銀行亞洲外匯策略主管張建泰指出，內地資金近期流入香港股市，有助補充離岸市場的人民幣流動性，進一步壓低拆息。他補充稱，市場對人民幣的情緒趨穩，加上美元疲弱，短期內人民幣不太可能因資金緊張而面臨升值壓力。