恒指先跌後回穩 收市升167點 北水淨流入213億 近兩周最多

恒指低開91點，早段最多跌204點，低見21,191點，午後倒升，最多曾升197點，高見21,592點，收報21,562點。恒指連升兩個交易日累漲505點。國指升53點，報7950點；科指收報4899點，升0.24%。

大市成交增三成至2513億

大市成交金額增加三成至2513億元，是4月14日後最多。北水淨流入增加8.2倍至213億元，是4月9日後最多；資金主力掃盈富基金（2800）及恒生中國企業（2828），分別淨流入94.25億元及66.3億元。兩隻ETF全日成交居首兩位，分別達256.6億元及167.4億元。北水淨賣出最多則是小米（1810）。

重磅科網股個別發展，小米料受惠中央刺激內需，大漲近6%；京東 （9618） 搶攻外賣市場，與美團（3690）齊齊捱沽，前者跌逾6%，後者跌近半成，為表現最差兩隻藍籌。

金價連日創新高，金礦、金飾股齊炒上。半新股赤峰黃金（6693）漲8.6%；山東黃金（1787）升7.3%；招金礦業（1818）升5.7%。（見表）

瑞士寶盛：予中資股「高配」評級

瑞士寶盛中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志指出，現時市場不確定性較高，恒指倘若再度向下，首條防線處於19,000至19,500點。他認為即使中概股除牌亦不會對投資情緒產生很大衝擊，但若禁止美國投資者投資中資股，對內地與本港股市影響將更大，恒指可能失守上述防線。該行最新並給予中資股「高配」評級，料內地刺激措施出台可抵消關稅部分影響。

中共中央政治局4月會議通常在月底召開，花旗認為會議不會採大水漫灌式激進策略，將繼續堅持「高質量發展」政策框架，預計北京將續承諾支持資產價格，特別是股票和房地產；提出約1.5萬億元人民幣的額外財政刺激，重點放在出口商救助、以舊換新及更廣泛的商品補貼等方面；推出更有針對性的貨幣寬鬆；亦會採取「機會性貶值」的外匯政策，不會有一次過大幅貶值。

分析：月底前恒指或進一步向上

獨立股評人郭思治表示，當美經濟前景不明，資金避險，有機會流入亞太區股市包括港股，現時港股估值低，小量資金已起「浪花」，故稍為看好港股後市，加上下周期指結算，月底前恒指或進一步向上。

明報記者