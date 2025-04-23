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A股鈞達新能源過上市聆訊

標籤：經濟

【明報專訊】已在A股上市的內地光伏電池製造商鈞達新能源（深：002865）本周一（21日）通過上市聆訊，令A+H新股或再添一員。華泰國際、招銀國際及德銀為聯席保薦人。

招股文件顯示，鈞達專注於高效光伏電池的研發、生產和銷售，在N型TOPCon電池及P型PERC電池等不同代主流光伏電池中保持競爭地位。鈞達於2021年9月收購主營光伏電池業務的捷泰科技後開始從事光伏電池行業。受累於P型PERC電池的市場需求意料之外地向N型TOPCon電池轉移，以及硅片及光伏電池價格整體呈震盪下行趨勢，公司去年全年錄得淨虧損5.91億元（人民幣，下同），盈轉虧；今年首季仍虧損1.06億元，惟按季收窄。招股文件顯示，去年第四季後光伏產業鏈核心環節供需平衡已有改善，預計將提升業績並促進增長。

中偉申上市 A股市值逾300億

此外，新能源材料綜合服務商中偉股份（深：300919）昨遞表申請上市，摩根士丹利、華泰國際為聯席保薦人。中偉A股最新市值302.77億元。去年純利按年降24.6%至14.67億元。早前市場消息稱公司擬來港集資最多5億美元，折合約39億港元。

另外，彭博社昨引述知情人士消息稱，內地少兒編程教育公司核桃編程（Walnut Coding）正在考慮在美國IPO並籌集約1億美元（約7.8億港元），惟暫時未有決定，最終可能選擇不上市。核桃編程不予置評。核桃編程成立於2017年，截至去年10月共有逾800萬名學員。公司於2021年完成C輪融資集資約2億美元，並獲私募股權公司KKR、高瓴資本等領投。

報道又指出，除核桃編程外，雲計算科技企業雲天暢想、一站式電商服務供應商再惠和HR SaaS科技服務商眾合雲科都正研究在美上市並籌集「類似金額」（即約1億美元）的可能性。上述3家公司均不予置評。

明報記者 邱潤青