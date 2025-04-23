台資國泰世華：客戶投資計劃沒變

台商客戶拓東南亞 多以港作首站

國泰世華銀行為台資銀行，在港還有環球金融市場和私人財富業務業務，劉昌豪表示，該行除了在中國內地設有子行，在東盟9國亦有據點，近年在內地發展的台商客戶要到東南亞發展，因為香港有稅務優惠，不少會以香港作為進軍東南亞的第一站，在港設立財資中心、接單中心和控股公司。香港分行從中發揮連接大中華和東南亞橋樑角色，今年首季推出「港存越貸」，即在港存款並在越南貸款，客戶可毋須再開立擔保信用證，過去亦已有「港存內貸」、「港存台貸」等跨境產品。另外總行設有內部溝通平台協調各地網點，客戶可透過單一窗口處理跨境金融業務。

放貸慎選客戶 沒不良貸款

國泰世華銀行在港存款以台資企業較多，貸款則以港資企業較多，劉昌豪稱，該行在港已有22年，已累積一定港資客群，主要客群為港資地產商與金融企業。市場關注本港地產商信貸質素，他指出，現時沒有不良貸款，過去放貸慎選現金流充足、抵押比率較高的客戶。現時市場變化較大，新增貸款不會過於進取，去年該行貸款有低雙位數增長，預期今年或有高單位數至低雙位數的溫和增長。

高息和波動環境下，該行會較聚焦付息成本管理，劉昌豪稱截至今年首季末，往來及儲蓄（CASA）存款按年上升近五成，短期目標為CASA比率由去年底佔整體存款雙位數，逐步增至兩成。他表示，去年組建交易產品團隊，引入更多交易產品、結構性存款等，帶動客戶增長並有相關資金留存在該行，而「港存越貸」等產品亦有助吸收存款。手續費收入是積極拓展部分，該行有避險工具和利率匯率掉期等產品，協助客戶應付外環境波動。今年亦將建立銀團貸款團隊，作為安排行增加手續費收入。