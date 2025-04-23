moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美聯儲線人：經濟差特朗普將歸咎局方

【明報專訊】對於美國總統特朗普周一再次呼籲美聯儲主席鮑威爾減息，並抨擊鮑威爾反應遲緩，是個「大輸家」，有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，特朗普是在暗示，倘美聯儲不盡快減息，將把貿易戰造成的任何經濟疲軟，歸咎於美聯儲。

美10年債孳息率回落至4.4厘以下

特朗普撤換鮑威爾的威脅，加劇了美元資產在周一的沽壓。道指周一挫972點，可能成為1932年以來，最差的4月份表現。此外，特朗普就職迄今，標普500指數跌約14%，表現是自1928年有數據紀錄以來，歷任總統同期最差。美股三大指數周一急挫後，昨早段大幅反彈，道指升約600點，標普500指數及納指升逾1%。將在周二收市後公布業績的特斯拉（Tesla）（美：TSLA），早段股價升3%，主要科技股上漲。作為借款成本關鍵基準的美國10年期國債孳息率，昨晚回落至4.4厘以下，但本月以來累計升約0.16厘。

澳洲交易服務提供商Pepperstone指出，任何迹象顯示美聯儲的獨立受到威脅，「都會導致全球投資者拋售美國資產，並帶來全球金融體系整體運作方式被顛覆的可怕前景」。如果這情况發生，美元的儲備貨幣地位，以及美國國債的避險價值將被抹去。

特朗普在Truth Social的帖文，闡述了他對美聯儲的看法，就是美聯儲應更積極響應總統的要求。他認為美聯儲早已政治化，例如他周一對美聯儲的攻擊，主要聚焦於去年9月，美聯儲突然宣布將利率一次過下調半厘，以防就業市場轉弱。他認為美聯儲當時減息，是為了協助民主黨在大選獲勝，而現在卻不願為特朗普政府提供同樣的支持。不過在特朗普去年11月初贏得大選後，美聯儲也接連減息兩次，每次減息0.25厘。

花旗料6月首次減息

得州共和黨前參議員Phil Gramm稱，有人「想找人救場，又或至少要找個人來捱罵」。Timiraos指出，即使特朗普沒有罷免鮑威爾，其對鮑威爾的中傷行為，對長期以來尋求不受政治影響的美聯儲來說，也可能造成持久損害。

部分分析預期，美國經濟稍後可能會因貿易戰而遇到麻煩。 花旗預測，美國經濟到6月會出現明顯的疲軟迹象，並觸發今年首次減息，全年減息次數預計多達5次。

（綜合報道）

[國際金融]