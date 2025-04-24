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活在灣區：留意交通優惠 大灣區出行慳更多

【明報專訊】粵港澳大灣區「1小時生活圈」加速形成，但交通費由港島至深圳大約要50多元，來回超過100元。現時有巴士公司推出優惠，銅鑼灣至深圳灣口岸車費24.2元，東莞搭巴士回香港，有機會低至9.9元。另外，城巴及地鐵近期密集推出乘車優惠，今期會提供跨城出行省錢秘笈及攻略，助讀者輕鬆規劃高性價比的出行方案。

明報記者 龍彩霞

自2023年11月起，廣深港高鐵推出「三次改簽免手續費」政策，乘客購買深圳北站至香港西九龍站車票後，可在發車前隨時免費改簽三次，大幅提升商務人士與跨境學童的行程彈性。此外，廣鐵集團同步推出「20次計次票」，適用於廣州南至香港西九龍，購買後90天內可任選20次乘車，平均單程票價較原價降低11%，30日內乘搭60程，折扣達36%，適合需每周往返兩地的「雙城生活」的朋友。

地鐵「一碼通灣區」 跨市換乘享折扣

大灣區11城地鐵於2024年初全面實現「一碼通行」，乘客使用「灣區通」App或支付寶、微信乘車碼，可在任何一個城市地鐵直接掃碼進站。更吸引的是，跨市換乘可享「遞減式優惠」，例如從廣州搭地鐵至佛山，第二段行程票價將減2元人民幣；若再轉乘東莞地鐵，第三段再減3元人民幣。此政策尤其利好在廣佛肇、深莞惠等相鄰城市間的短途出行。另外，2025年4月1日至2025年4月30日使用滴滴出行深圳乘車碼搭公車地鐵，新客可獲1張5折乘車券。

城際鐵路「月票制」 上班族月省千元

為推動粵港澳大灣區「軌道上的城市群」建設及海南自貿港高質量發展，廣深城際鐵路與海南環島高鐵於3月13日推出全新票制產品。此次是在原有60次/30日定期票的基礎上，新推出10次/30日、15次/30日、20次/30日、25次/30日、30次/30日、35次/30日、40次/30日、45次/30日、50次/30日、55次/30日共10種不同定期票供選擇，與此同時，最近新增10次/90天選項，亦有20次/90天計車票，迎合商務旅客及短期逗留深廣出差人士。新票制提供由八五折到六二折等6種折扣優惠，進一步惠及跨城旅客出行。以廣州東站至深圳站二等座為例，購買30次/30日定期票的旅客，相比單次購票每月可節省596元人民幣；購買60次/30日定期票的旅客，相比單次購票每月可節省1813元人民幣，成本降低近四成。

城巴口岸路線轉乘提供優惠

城巴於4月18日至8月31日推出期間限定的口岸路線轉乘計劃，迎接復活節、五一黃金周及更多即將到來的長假期，為跨境出行乘客提供優惠。乘客乘搭城巴「56/56A 號北環線」由屯門、上水及粉嶺等新界東西地區，前往香園圍口岸及深圳灣口岸的乘客，全程僅需支付一程車費。屯門顧客利用「56/56A 號北環線」及B7號線前往香園圍口岸，全程僅需16元（見表1），較其他同類公共交通工具更具競爭力；而上水及粉嶺顧客利用「56/56A號北環線」及B3A號線前往深圳灣口岸，全程僅需16.5元。於今年1月推出市區路線免費轉乘B3X計劃，以優惠車費前往深圳灣口岸，優惠期延長至8月31日，繼續便利顧客往返港九至深圳灣。 城巴發言人表示，因應「五一黃金周」將至，於5月1日至5日期間登錄官方微信小程序「城巴商城」，內地微信支付用戶於「城巴商城」消費滿150元人民幣，可享立減15元人民幣優惠。

環島中港通巴士公司推出深圳、東莞6個新站點限時優惠，東莞至香港單程車費9.9元人民幣，每日於東莞銀城酒店、厚街海悅花園酒店（美倫酒店）、萬江尼羅河酒店限量發售，每個班次於指定站點限售5張，先到先得。活動期內前往東莞和深圳多個地點（見表2）現場購票可享受9.9元人民幣單程車票或19.8元人民幣來回車票（只限往香港市區），每站點每班次名額有限。香港往返東莞的環島中港通跨境直通巴士路線，可以在港九新界上車，包括旺角朗豪坊、尖沙嘴海港城、灣仔、銅鑼灣、黃大仙、九龍灣、沙田、荃灣。東莞上落車點就有銀城酒店、南城候機室、厚街鎮海悅花園酒店，以及東莞萬江尼羅河酒店為總站。車程約兩小時。

「五一」廣州飛多地機票低至兩折

另外，在「五一」假期前，廣州飛往國內多地的最低機票價格普遍約兩折。其中，近期，廣州飛上海，含稅價跌穿500元人民幣，折扣低至兩折；廣州飛成都，單程含稅費後的最低價格在500元人民幣上下；廣州往返哈爾濱，最低機票價格不到兩折；廣州往返三亞的機票，最低票價在三至四折左右。回程方面，兩折左右的機票在「五一」前夕也比較普遍。

[活在灣區]