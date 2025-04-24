路透︰淡馬錫旗下PSA 擬售和記港口兩成權益

長和股價連升8日 累計升幅近13%

長和（0001）的股價昨日收報43.5元，升0.46%或0.2元，成交額達4.36億元，股價連升8個交易日，累計升幅已經達到12.69%。長和及PSA現時在和記港口集團各佔80%及20%股權。

PSA早於2006年以44億美元，收購和記港口集團20%股份，於2022年路透社曾報道PSA有意出售該批持股。當時報道指出，PSA是因應環球的航運業的發展，檢討手上的組合；據稱，當時潛在買家主要來自內地的碼頭營運商、航運公司及具有充裕現金的環球基建基金，而有關收購，除了需要在估值上得到買賣雙方同意之外，個別國家的監管機構批准，亦為交易通過與否的另一關鍵元素。

2022年亦曾傳出放售持股

若是次PSA落實交易，將為近年淡馬錫旗下機構最大手筆的出售交易之一。淡馬錫高層去年6月已表示，在環球經濟轉壞時，擬放慢投資步伐。今次傳出PSA擬放售和記港口集團股權，剛好是在長和在3月初宣布，擬售內地和香港以外港口業務交易予意大利家族Aponte主導的Terminal Investment Ltd（TiL）、貝萊德（美：BLK）及旗下Global Infrastructure Partners（GIP）收購財團之後約一個半月，或令收購財團正洽購中的和記港口股權交易再添上變數。至於PSA，在持有和記港口權益之外，本身在全球45個國家經營70個港口，根據英國勞合社的資料，該集團在2024年已是全球排名首位的國際級港口營運商。