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騰訊雲伙Tabelog推日餐廳訂位小程序

標籤：經濟

【明報專訊】騰訊（0700）旗下雲業務騰訊雲昨宣布與日本Kakaku.com旗下餐廳搜尋和預訂服務平台Tabelog合作推出Tabelog微信小程序，便利中國訪日旅客透過微信搜尋並預約日本當地餐廳，營造一站式餐飲體驗。

設按金制 降顧客缺席風險

透過Tabelog微信小程序，中國旅客可直接於微信內瀏覽Tabelog資訊，以全中文介面完成訂位，並查閱包括餐廳地圖定位、照片、營業時間及用戶評價等資訊。

騰訊雲介紹，該小程序以微信支付作為付款方式，並設有按金制度。在處理座位預訂時，系統將會設置按金以降低顧客缺席風險。

此外，預計今年夏季將繼續推出套餐預訂功能，採用中國市場常見的預付模式，簡化付款流程並提升用戶預訂信心。

微信支付為付款方式

騰訊雲表示，Tabelog微信小程序讓中國旅客從出發前選擇餐廳到旅遊期間用餐，均可在微信內獲得完整消費體驗。透過進一步拓展服務網絡，便利客群提前規劃行程並深入體驗日本飲食文化，同時亦為日本餐飲企業開拓客源。未來騰訊雲與Tabelog將持續深化合作，透過多項舉措優化提升服務，包括優化用戶體驗以及讓全球旅客便捷挑選與預約餐廳。

Tabelog為日本最大美食網站，有「日版Openrice」之稱。截至今年3月，Tabelog已上線超過87萬間餐廳資訊，並收錄超過75萬篇評論，每月用戶訪問量超過1億次。

截至去年底，Tabelog每月總頁面瀏覽量已達到約23億次。